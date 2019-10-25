Футбол
RT на русскомИбрагимович показал неприличный жест болельщикам после матча MLS
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после матча плей-офф Высшей футбольной лиги (MLS) с «Лос-Анджелесом» показал неприличный жест болельщикам.
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Ибрагимович снова дал разрывное интервью. Проехался по «Лос-Анджелесу», стадиону, фанатам и Веле
Спорт-Экспрессвчера в 15:48
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Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
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Происшествия
Раскрыта личность устроившего бойню солдата
«По данным следствия, Шамсутдинов в 18 часов 15 минут расстрелял военнослужащих войсковой части 54160, из которых 2 офицера и 6 сослуживцев погибли, еще 2 находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Футбол
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Спорт
Cоперницы закрыли от телекамер футболистку, у которой слетел хиджаб
Общество
Роскомнадзор: эксперты призвали запретить творчество Егора Крида
Фигурное катание
Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на Skate Canada
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают первое место в соревнованиях спортивных пар после исполнения короткой программы на этапе Гран-при фигуристов Skate Canada, проходящем в Келоуна (Канада).
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Политика
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Сенаторы считают, что растущая популярность сервиса в США угрожает национальной безопасности страны.
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Украинский политолог поплатился за хамство
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Общество
Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине
Общество
В самолете Бутину угостили тульским пряником и перевели в бизнес-класс
Авто
Bentley восстановил двигатель 1920-х годов
В музее Bentley в Крю представили отреставрированный двигатель № 212, произведенный в 1923 году.
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авто
Составлен топ-5 самых надежных автомобилей в России
Изучив рейтинги страховых и статистических агентств, крупных зарубежных автоизданий и других авторитетных источников, эксперты «За рулем» составили свой ТОП-5 самых надежных автомобилей в России.
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров
Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока»
"Нафтогаз" сообщил об аресте всех акций оператора "Турецкого потока" - компании South Stream Transport BV.
Авто
Раскрыты моторы для первого кроссовера Genesis GV80
Южнокорейский бренд класса люкс готовит к выходу на рынок свой первый кроссовер Genesis GV80.
Общество
Канделаки высмеяла список «самых востребованных профессий»
Телеведущая Тина Канделаки назвала смешным список самых востребованных профессий, составленный ВНИИ труда.
Транспорт
Каховская линия московского метро закрылась на реконструкцию
Каховская линия с субботы, 26 октября, полностью закрыта для пассажиров в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Армия и оружие
Ловушка для ВСУ: каратели подорвались при проникновении на позиции защитников Донбасса
ВСУ понесли санитарные потери на Донбассе.
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Нант»
В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.
Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой «оторвались от папарацци» в розовой карете
Увидев отца с фотоаппаратом, дети дали по газам. «Мы оторвались от папарацци», - объявила Галкину Лиза, когда он подошел к беглецам.
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
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