Футбол

RT на русскомRT на русскомИбрагимович показал неприличный жест болельщикам после матча MLS

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после матча плей-офф Высшей футбольной лиги (MLS) с «Лос-Анджелесом» показал неприличный жест болельщикам.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ибрагимович снова дал разрывное интервью. Проехался по «Лос-Анджелесу», стадиону, фанатам и Веле

Спорт-Экспрессвчера в 15:48

Шведский форвард Ибрагимович показал неприличный жест публике

Газета.Ruвчера в 10:42

Златан Ибрагимович: если я уйду из МЛС, никто ее даже не вспомнит

ODDS.ruвчера в 06:08

Златан Ибрагимович: «Если я покину МЛС, никто и не вспомнит, что это за лига»

Матч ТВвчера в 06:13

Златан бузит в США и хочет стать для «Наполи» новым Марадоной. А Диего умоляет оставить Мертенса

Sport24.ruвчера в 09:10

Ибрагимович: что делал судья за столом VAR? Пил кофе с Мэджиком Джонсоном?

Чемпионатвчера в 14:39

Клуб Ибрагимовича вылетел из плей-офф МЛС

Metaratingsвчера в 04:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Происшествия

Число жертв ДТП в Алтайском крае возросло до восьми человек

REGNUM 01:41
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 24 октября в 14:30
Происшествия

Раскрыта личность устроившего бойню солдата

«По данным следствия, Шамсутдинов в 18 часов 15 минут расстрелял военнослужащих войсковой части 54160, из которых 2 офицера и 6 сослуживцев погибли, еще 2 находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Рамблер вчера в 10:32
Футбол

«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:30
Спорт

Cоперницы закрыли от телекамер футболистку, у которой слетел хиджаб

Soccer.ru вчера в 12:55
Общество

Роскомнадзор: эксперты призвали запретить творчество Егора Крида

BFM.ru вчера в 11:05
Фигурное катание

Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на Skate Canada

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают первое место в соревнованиях спортивных пар после исполнения короткой программы на этапе Гран-при фигуристов Skate Canada, проходящем в Келоуна (Канада).
REGNUM 00:47
Общество

Forbes назвал богатейших женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН 24 октября в 02:51
Политика

Сенаторы США сочли TikTok угрозой национальной безопасности

Сенаторы считают, что растущая популярность сервиса в США угрожает национальной безопасности страны.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика

Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru вчера в 15:33
Общество

Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

ТАСС вчера в 03:22
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

ТАСС вчера в 23:06
Общество

В самолете Бутину угостили тульским пряником и перевели в бизнес-класс

РИА Новости вчера в 19:19
Авто

Bentley восстановил двигатель 1920-х годов

В музее Bentley в Крю представили отреставрированный двигатель № 212, произведенный в 1923 году.
Движок вчера в 05:58
Технологии

Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 24 октября в 14:14
Авто

Составлен топ-5 самых надежных автомобилей в России

Изучив рейтинги страховых и статистических агентств, крупных зарубежных автоизданий и других авторитетных источников, эксперты «За рулем» составили свой ТОП-5 самых надежных автомобилей в России.
Автоновости дня 24 октября в 03:43
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM вчера в 06:06
Политика

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока»

"Нафтогаз" сообщил об аресте всех акций оператора "Турецкого потока" - компании South Stream Transport BV.
Газета.Ru вчера в 13:45
Авто

Раскрыты моторы для первого кроссовера Genesis GV80

Южнокорейский бренд класса люкс готовит к выходу на рынок свой первый кроссовер Genesis GV80.
Тарантас Ньюс 24 октября в 00:26
Общество

Канделаки высмеяла список «самых востребованных профессий»

Телеведущая Тина Канделаки назвала смешным список самых востребованных профессий, составленный ВНИИ труда.
РИА Новости вчера в 13:39
Транспорт

Каховская линия московского метро закрылась на реконструкцию

Каховская линия с субботы, 26 октября, полностью закрыта для пассажиров в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.
Интерфакс вчера в 17:51
Шоу-бизнес

Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах

Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Комсомольская правда вчера в 14:00
Армия и оружие

Ловушка для ВСУ: каратели подорвались при проникновении на позиции защитников Донбасса

ВСУ понесли санитарные потери на Донбассе.
Rusvesna.su вчера в 15:42
Футбол

Головин помог «Монако» обыграть «Нант»

В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.
Российская газета вчера в 17:20
Политика

Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста

Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
Авто

Представлен Volkswagen Golf нового поколения

Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Авторамблер 24 октября в 13:47
Шоу-бизнес

Дети Пугачевой «оторвались от папарацци» в розовой карете

Увидев отца с фотоаппаратом, дети дали по газам. «Мы оторвались от папарацци», - объявила Галкину Лиза, когда он подошел к беглецам.
Пятый канал вчера в 09:43
Здоровье

Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов

Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru 24 октября в 18:43
Кино

Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

Вести.Ru 23 октября в 23:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное