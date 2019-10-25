Футбол

RT на русскомRT на русскомИбрагимович показал неприличный жест болельщикам после матча MLS

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после матча плей-офф Высшей футбольной лиги (MLS) с «Лос-Анджелесом» показал неприличный жест болельщикам.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ибрагимович снова дал разрывное интервью. Проехался по «Лос-Анджелесу», стадиону, фанатам и Веле

Спорт-Экспресс15:48

Шведский форвард Ибрагимович показал неприличный жест публике

Газета.Ru10:42

Клуб Ибрагимовича вылетел из плей-офф МЛС

Metaratings04:04

Златан Ибрагимович: «Если я покину МЛС, никто и не вспомнит, что это за лига»

Матч ТВ06:13

Златан бузит в США и хочет стать для «Наполи» новым Марадоной. А Диего умоляет оставить Мертенса

Sport24.ru09:10

Златан Ибрагимович: если я уйду из МЛС, никто ее даже не вспомнит

ODDS.ru06:08

Ибрагимович: что делал судья за столом VAR? Пил кофе с Мэджиком Джонсоном?

Чемпионат14:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:38, Вашингтон
Футбол

«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов

В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном».
RT на русском 16:52
Политика

Моралеса признали победителем на выборах президента Боливии

Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября, свидетельствуют финальные данные Высшего избирательного суда страны.
РИА Новости вчера в 21:05
Общество

Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию

Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:56
Кино

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»

Комсомольская правда вчера в 07:31
Экономика

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых.
РБК 15:09
Музыка

Пользователи назвали песни, которые станут классикой к 2030-м годам

Взгляд.ру 13:20
Общество

Модель из Сарапула Киру Майер обвинили в оказании эскорт услуг

Модель и блогера из Сарапула Киру Майер в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» обвинили в оказании эскорт услуг.
ГТРК Удмуртия 03:46
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости 08:10
Политика

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru 17:30
Спорт

Чемпионка Паралимпиады-2012 скончалась в результате эвтаназии

Победительница Паралимпийских игр 2012 года бельгийка Марике Верворт умерла в возрасте 40 лет в результате эвтаназии.
RT на русском 23 октября в 03:44
Футбол

Сарри объяснил, почему Роналду не сыграет с «Лечче»

Sport24.ru 16:09
Политика

Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций

Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:01
Культура

Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»

Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Piter.tv 10:06
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Политика

США приостановили полеты в города Кубы, кроме Гаваны

США приостановили полеты во все аэропорты Кубы, за исключением аэропорта Гаваны.
Коммерсантъ 19:02
Общество

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Общество

В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

Российская газета 12:11
Фигурное катание

Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Происшествия

Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей

Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
Футбол

Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России

Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru 05:32
Армия и оружие

Трамп пригрозил Турции санкциями за удары по курдам в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести масштабные санкции против Турции, если Анкара допустит удары по курдам в Сирии.
Коммерсантъ 13:01
Происшествия

Еще одного фигуранта дела семьи Арашуковых арестовали на Ставрополье

Суд Ставрополя отправил под стражу еще одного фигуранта дела семьи Арашуковых Ахмеда Коцбу.
РБК 16:07
Происшествия

В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия 08:02
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Газета.Ru 11:23
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока»

Арест акций "Южного потока" произошел на фоне попытке передать акции "Южного потока", который занимается строительством и управлением трубопровода "Турецкий поток", от "Газпрома" к "Трансгаз Краснодар".
Вести.Ru 10:02
Гаджеты

Трамп заявил, что прежние iPhone с кнопкой «домой» были лучше нынешних

Президент США Дональд Трамп пожаловался главе Apple Тиму Куку в своем Twitter, что кнопка "домой" в прежних моделях iPhone внизу экрана была удобнее.
РИА Новости 19:21
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

РИА Новости 05:29
Экономика

Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия вчера в 08:38
Общество

Российские автомобилисты стали тратить больше денег на оплату штрафов

Больше всего на штрафы тратят автомобилисты из Москвы (в среднем 582 рублей в год).
Общая газета.RU 04:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное