Футбол

Pravda.RuPravda.RuИбрагимович показал оскорбительный жест, взявшись за гениталии

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович после матча плей-офф МЛС против "Лос-Анджелеса" показал болельщикам оскорбительный жест. Уходя с поля, он услышал что-то с трибун, остановился и схватился за собственные гениталии.
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