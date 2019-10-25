Футбол
Pravda.RuИбрагимович показал оскорбительный жест, взявшись за гениталии
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович после матча плей-офф МЛС против "Лос-Анджелеса" показал болельщикам оскорбительный жест. Уходя с поля, он услышал что-то с трибун, остановился и схватился за собственные гениталии.
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Ибрагимович снова дал разрывное интервью. Проехался по «Лос-Анджелесу», стадиону, фанатам и Веле
Спорт-Экспрессвчера в 15:48
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В Японии министр экономики подал в отставку из-за скандала с дынями
Свободная Пресса 24 октября в 23:55
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В России названы самые востребованные в будущем профессии
Эксперты считают, что в ближайшем будущем в России наиболее актуальными будут профессии, относящиеся к массовому сектору.
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Трамп вернул преференции по беспошлинной торговле с Украиной
Президент США Дональд Трамп принял решение вернуть беспошлинный режим в отношении ряда товаров, произведенных на Украине, сообщает агентство Reuters.
РБК вчера в 20:16
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву.
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Газета.Ru вчера в 13:12
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F1news.ru вчера в 19:30
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В США выступили против выделения средств на поддержку воссоздания G8
В конгрессе США предлагают запретить выделение средств на содействие участию РФ в заседаниях G7 или же воссоздание G8 «при условии включения в неё России».
RT на русском 01:05
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Газета.Ru вчера в 11:23
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Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
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Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат
АиФ Урал вчера в 07:59
Экономика
Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:16
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru вчера в 08:18
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Общество
Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине
ТАСС вчера в 03:22
Политика
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Глава делегации Украины на минских переговорах Леонид Кучма описал "формулу Штайнмайера" как намерение "сдать страну с потрохами", передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 15:59
Футбол
Слуцкий прокомментировал отстранение нагрубившего ему игрока
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий признал, что команде будет тяжело компенсировать потерю полузащитника Ришедли Базура, которого российский наставник выгнал с тренировки за конфликт с партнёром и с самим наставником.
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ToDay News Ufa 24 октября в 15:21
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12
Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
ТАСС вчера в 23:06
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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Восемь человек погибли в Японии из-за ливней
По меньшей мере восемь человек погибли, ещё двое пропали без вести из-за ливней в японской префектуре Тиба.
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В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области
«Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — указано в пресс-релизе ведомства.
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Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
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Участника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина, чем вызвал недовольство пользователей сети.
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Армия и оружие
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Известно, что перед принятием решения о перевооружении армии, командование оценило мировой рынок артиллерийских боеприпасов, придя к выводу, что именно M982 Excalibur является оптимальным вариантом.
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