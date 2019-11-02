Футбол

Матч ТВМатч ТВИбрагимович похвастался крупным уловом

Шведский нападающий Златан Ибрагимович поймал большую рыбу.
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«Держите мою гитару». Ибрагимович поймал рыбу невероятного размера

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Ибрагимович похвастался крупным уловом

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Происшествия

Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

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Пьяная российская школьница разгромила дом топором

В Гатчине Ленинградской области 15-летняя школьница устроила погром в многоквартирном доме.
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
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Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
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«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
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Игроки ЦСКА перед матчем с «Зенитом» прогулялись по Санкт-Петербургу

Футболисты московского ЦСКА перед матчем 15-го тура чемпионата России с «Зенитом» прогулялись по Санкт-Петербургу.
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Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
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Molnet.ru вчера в 08:05
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Lenta.ru вчера в 19:45
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Разблокировка по отпечатку появилась в WhatsApp на Android

WhatsApp объявил о появлении долгожданной функции в Android-версии мессенджера. Разработчики добавили блокировку с помощью отпечатка пальца.
News.ru вчера в 02:31
Происшествия

В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке

Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.
Интерфакс 05:40
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Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
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Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года.
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Происшествия

СК начал проверку после крупного пожара в Кемерове

Следственные органы СК РФ по Кемеровской области начали доследственную проверку по факту крупного пожара, который произошел в субботу в двух производственно-складских помещениях в Кемерове.
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Участник Евровидения провалил слепые прослушивания на шоу «Голос»

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Компания Blizzard анонсировала игру Diablo IV, опубликовав девятиминутный геймплейный трейлер.
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Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru вчера в 07:04
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Индия отправит МиГ-27 в «последний путь»

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Официальный представитель российского МИДа назвала это заявление «не только не умным, но и экстремистским».
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Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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