Футбол
Все про Спорт ру«Теперь смотрите бейсбол»: Ибрагимович покинул «Гэлакси»
Вчера клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» сообщил о том, что не будет продлевать контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем по взаимному согласию. Президент «Гэлакси» заявил: «то, что он сделал для жителей Лос-Анджелеса и поклонников футбола Северной Америки в целом – невозможно переоценить».
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Политика
Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо
Во время личной встречи Эрдоган вернул Трампу письмо, которое глава Белого дома направил ему в день начала операции "Источник мира".
Политика
В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
Политика
В Тбилиси началась акция протеста после провала поправок в конституцию
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход со смешанной системы выборов парламента к пропорциональной.
Происшествия
Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска
В Благовещенске студент строительного колледжа устроил стрельбу в учебном заведении. Молодой человек открыл огонь на третьем этаже.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Политика
Путин призвал страны БРИКС брать на себя лидирующую роль в ООН
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что лидирующую роль в ООН должны получить государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Здоровье
Названы симптомы рака мозга, которые часто принимают за старение
Британскими исследователи озвучены интересные симптомы рака головного мозга, которые многие из будущих пациентов путают с разными симптомами и списывают на признаки старения.
Общество
Госдума приняла закон о праве детей из одной семьи ходить в одну школу
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, предоставляющий детям из одной семьи, проживающим по одному адресу, право преимущественного приема в школы и детские сады, где уже учатся их братья или сестры, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с «Джокером»
Ажиотаж вокруг преступления историка Олега Соколова схож с ажиотажем, возникшим после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Хоккей
Молодежная сборная России проиграла в овертайме команде WHL
Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) в овертайме уступила сборной Западной хоккейной лиги (WHL) в пятом матче серии против команд юниорских канадских лиг.
Происшествия
Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
Политика
В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Общество
Убийцам, насильникам и террористам запретят работать в такси
В Минтрансе разработали законопроект, согласно которому водителям, у которых есть неснятая или непогашенная судимость по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование», «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации», нельзя управлять общественным транспортом и такси.
Авто
Седан Geely Emgrand 7 может стать битопливным
По сведениям источника, белорусское предприятие «БелДжи» уже тестирует битопливный Emgrand 7. Нужное оборудование для седана разработали на Новогрудском предприятии газовой аппаратуры.
Общество
Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы
Следующим ненужным анализом Малышева и Продеус назвали тест на дисбактериоз, поскольку такого диагноза вообще не существует.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Политика
Следователи по делу MH17 обратились к свидетелям
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Политика
Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не смотрел трансляцию открытых слушаний в конгрессе по вопросу об объявлении ему импичмента, передает "Интерфакс".
Общество
Россия, Китай и Индия разрабатывают альтернативу SWIFT
Индия, Россия и Китай изучают возможность создания платёжного механизма, альтернативного международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT), которая широко используется в США.
Армия и оружие
В Минобороны России заявили, что США продолжают разграблять Сирию
США под предлогом охраны нефтяной инфраструктуры в Сирии продолжают разграблять эту страну и финансировать антиправительственные группировки, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Транспорт
В Крым запустят поезда до Феодосии и Евпатории
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
Шоу-бизнес
Джастин Бибер приехал на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе
Джастин Бибер посетил открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе А вот супруга Тимати Анастасия Решетова, которая 16 октября подарила рэперу сына Ратмира, осталась с новорожденным дома.