Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руИбрагимович попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил об уходе из команды. Его контракт рассчитан до конца 2019 года.
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«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича

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