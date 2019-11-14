Футбол
Евро-футбол.руИбрагимович попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил об уходе из команды. Его контракт рассчитан до конца 2019 года.
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Происшествия
Медведев прокомментировал стрельбу в колледже в Благовещенске
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отреагировал на инцидент со стрельбой в колледже в Благовещенске, заявив, что все акценты расставит следствие, оно же должно определить меру вины тех, кто должен был отвечать за безопасность в учебном заведении.
РИА Новости 04:38
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Угрозы жизни нет: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Особую помощь Анастасии оказала Татьяна Навка, которая очень близко к сердцу приняла трагедию Заворотнюк, и подняв все свои связи помогла семье справиться с бедой, об этом сообщает Vse42.ru – Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет, – заявил спортсмен.
Privet-Rostov.ru 00:20
Происшествия
Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Российская газета 03:53
Авто
Ferrari представила новое купе Roma
Компания Ferrari представила новую дорожную модель Roma — первое в истории марки переднемоторное купе с 8-цилиндровым мотором Roma.
Коммерсантъ вчера в 16:45
Кино
Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон
Известия 04:22
Политика
МИД Украины не планирует двустороннюю встречу Зеленского с Путиным
Киев не планирует двустороннюю встречу между президентами Украины Зеленским и России Владимиром Путиным.
ИА Новороссия 04:23
Общество
Последняя жительница дома у филармонии согласилась продать квартиру
Екатеринбург Онлайн 04:14
Общество
Минобороны подало иск к «Туполеву» на ₽4,6 млрд
Министерство обороны подало иск к ПАО "Туполев" на 4,6 млрд руб. Соответствующая информация содержится в картотеке Арбитражного суда Москвы.
РБК 03:55
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Происшествия
Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу
Российская газета вчера в 00:28
Политика
Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии
Бывший президент Боливии Эво Моралес обвинил США в заговоре с целью организации переворота в Боливии.
РБК вчера в 22:17
Общество
Чубайс назвал систему надзора в России проблемой для инноваций
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что система надзора в России настроена в противоположную от инноваций сторону.
РБК вчера в 20:57
Общество
Серийное производство самолета на замену Ан-2 начнется в 2023 году
Серийное производство легкого многоцелевого самолета, который заменит Ан-2, будет запущено в 2023 году.
Политическая Экспертиза 02:59
Космос
Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце
Интерфакс - Россия 11 ноября в 04:49
Политика
Умер экс-депутат Госдумы Михаил Кошкин
Бывший депутат Государственной думы и экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Кошкин умер в возрасте 65 лет, сообщили РБК в пресс-службе Госсовета региона.
РБК 03:49
Футбол
ФНЛ. «Ротор» принял поздравления с выходом Премьер-лигу
Матч 22-го тура «Химки» – «Ротор» многие считали определяющим.
РИАЦ 02:48
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Минск инициирует внесение изменений в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы, такая задача поставлена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
РИА Новости 04:25
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Политика
МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»
Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Известия 03:33
Политика
Зеленский рассказал об освобождении украинцев от рабства
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли в стране.
Lenta.ru 03:25
Футбол
Названы примерные доходы клубов от продажи пива на стадионах
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, являющийся автором законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу, рассказал о потенциальных доходах российского клубов от продажи пенного напитка.
Спорт день за днем вчера в 03:16
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Общество
Россия, Китай и Индия разрабатывают альтернативу SWIFT
Индия, Россия и Китай изучают возможность создания платёжного механизма, альтернативного международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT), которая широко используется в США.
REGNUM 02:22
Происшествия
11-летний мальчик умер в школе Хабаровска
В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".
Газета.Ru 03:27
Гаджеты
Владельцы Android-смартфонов пожаловались на обновленный WhatsApp
В отзывах Google Play плюс ко всему пожаловался один из владельцев смартфона Redmi Note 5 Pro от Xiaomi на то, что работа в фоновом режиме стала снижаться с 74 до 19% после обновления WhatsApp.
VSE42.RU 00:43