Бог вернулся и следит за тобой.

По информации источника, нападающий "Милана" Златан Ибрагимович после окончания текущего сезона покинет клуб.38-летний футболист вернется в Швецию. Скорее всего, он будет выступать за "Хаммарбю", совладельцем которого является.

Ибрагимович после сезона покинет «Милан» и вернётся в Швецию

Общество Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации. 182

Происшествия В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 53

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 2K

Общество Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. 710

Энергетика Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2-2,5 раза. 149

Общество В России за сутки коронавирус зафиксировали у 10 598 человек На территории России за прошедшие сутки специалисты выявили 10 598 случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с заболеванием. 8

Экономика Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Общество Мишустин поручил не допустить повторения задержек выплат врачам Ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться впредь, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в пятницу. 5

Биатлон Устюгов заявил об охоте за российскими медалями Экс-российский биатлонист Евгений Устюгов высказался о поводах своей дисквалификации.

Футбол РФС назвал дату возобновления чемпионата России Кубок России планируют доиграть — он также возобновится с 21 июня.

Экономика В России резко упали объемы сбережений граждан По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 278

Общество В Пенсионном фонде разъяснили механизмы новых выплат на детей Поддержка детства 11 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, расширен перечень семей, имеющих право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.

Происшествия СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер. 416

Политика США передали Украине военную помощь на 25 миллионов долларов Посольство США на Украине в соцсетях сообщило о поставке Киеву военной техники, предназначенной для использования в Донбассе, на сумму более 25 миллионов долларов.

Общество Где волгоградцы могут бесплатно получить маски и перчатки Получить бесплатную маску и перчатки горожане смогут в ближайшие дни, причем организован процесс будет таким образом, чтобы пенсионерам не пришлось выходить на улицу. 10

Общество Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров). 2,6K