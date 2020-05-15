Коронавирус
Soccer.ruИбрагимович после сезона покинет «Милан» и вернётся в Швецию
По информации источника, нападающий "Милана" Златан Ибрагимович после окончания текущего сезона покинет клуб.38-летний футболист вернется в Швецию. Скорее всего, он будет выступать за "Хаммарбю", совладельцем которого является.
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Бог вернулся и следит за тобой.
— Златан Ибрагимович, шведский футболистСпорт-Экспресс вчера в 12:50
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Шоу-бизнес
Максим Фадеев обвинил бывших сотрудников в воровстве
RT на русском 03:14
Общество
Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
Происшествия
В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк
В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
Происшествия
В Воронеже пожарные не смогли подъехать к горящему дому
Из-за припаркованных во дворе легковушек автомобили пожарных не смогли подъехать к горящему дому в Воронеже.
Российская газета 05:58
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Общество
Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
«Северному потоку-2» отказали в иммунитете к газовой директиве ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказало газопроводу "Северный поток-2" в освобождении от действия правил обновленной газовой директивы ЕС.
Российская газета 03:50
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2-2,5 раза.
РБК 06:27
Здоровье
В Прикамье могут ужесточить режим самоизоляции
Стоит отметить, что 2 апреля в регионе объявили режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 04:33
Общество
В России за сутки коронавирус зафиксировали у 10 598 человек
На территории России за прошедшие сутки специалисты выявили 10 598 случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с заболеванием.
Мой Брянск 03:59
Экономика
Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей
По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Российская газета 06:05
Общество
Правительство выделило 900 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
МИД России доложит в кабмин о реализации 900 млн рублей до 1 февраля 2021 года, следует из соответствующего документа.
ПолитРоссия 05:09
Общество
Мишустин поручил не допустить повторения задержек выплат врачам
Ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться впредь, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в пятницу.
РИА Новости 04:40
Биатлон
Устюгов заявил об охоте за российскими медалями
Экс-российский биатлонист Евгений Устюгов высказался о поводах своей дисквалификации.
Vprognoze.ru 04:03
Футбол
РФС назвал дату возобновления чемпионата России
Кубок России планируют доиграть — он также возобновится с 21 июня.
РБК 06:35
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили механизмы новых выплат на детей
Поддержка детства 11 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, расширен перечень семей, имеющих право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.
Волжская коммуна 13 мая в 09:13
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 13 мая в 06:08
Политика
США передали Украине военную помощь на 25 миллионов долларов
Посольство США на Украине в соцсетях сообщило о поставке Киеву военной техники, предназначенной для использования в Донбассе, на сумму более 25 миллионов долларов.
Свободная Пресса 04:01
Общество
Где волгоградцы могут бесплатно получить маски и перчатки
Получить бесплатную маску и перчатки горожане смогут в ближайшие дни, причем организован процесс будет таким образом, чтобы пенсионерам не пришлось выходить на улицу.
Волгоградская правда вчера в 08:04
Шоу-бизнес
39-летняя Маша Малиновская сделает пластику у хирурга Айзы Анохиной
Телеведущая Маша Малиновская опубликовала в Stories короткую запись, в которой призналась, что вновь решилась на пластическую операцию.
Городовой вчера в 02:50
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов познакомил свою новую возлюбленную с мамой
В настоящий момент пара живет вместе, Сергей даже представил новую возлюбленную маме.
Телепрограмма вчера в 00:22
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Здоровье
За сутки в 26 городах и районах Ростовской области выявили коронавирус
За все время в регионе заразились уже 2033 человека. В тяжелом состоянии находится 21 больной, еще 25 пациентов скончались.
Rostov gazeta 13 мая в 04:13
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26