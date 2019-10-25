Футбол

Матч ТВМатч ТВИбрагимович повторил жест Симеоне

По окончании матча 38-летний форвард был недоволен результатом. Когда Ибрагимович шел с поля после финального свиста, он повернулся в сторону ликующих фанатов соперника и повторил жест главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, схватившись за пах.
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