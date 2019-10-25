Футбол
Матч ТВИбрагимович повторил жест Симеоне
По окончании матча 38-летний форвард был недоволен результатом. Когда Ибрагимович шел с поля после финального свиста, он повернулся в сторону ликующих фанатов соперника и повторил жест главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, схватившись за пах.
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Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
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Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье
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Toyota привезла в Россию VIP-минивэн Toyota Hiace
Toyota привезла в Россию VIP-версию минивэна Toyota Hiace по цене от 3 675 000 рублей за начальную версию и от 3 873 000 рублей за комплектацию «Престиж Safety».
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В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
Российская газета 12:11
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
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Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
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В России появятся вагоны без хлопающих дверей
Гендиректор Федеральной пассажирской компании Пётр Иванов сообщил, что в России появятся новые вагоны плацкарт и купе в виде двухвагонного сцепа, которые не будут иметь хлопающих дверей между вагонами.
RT на русском 13:02
Политика
Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций
Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:01
Происшествия
В Татарстане мальчик провалился в люк на глазах у матери
Газета.Ru вчера в 20:05
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Россия установила в Арктике гиперзвуковой радар
Российская газета 08:12
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В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту
Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
РБК 12:29
Общество
Госдума сократила рабочий день для жительниц сёл
Госдума приняла закон о сокращённом рабочем дне для жительниц сёл. Теперь они будут работать не более 36 часов в неделю вместо прежних 40.
News.ru вчера в 10:27
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за слов в адрес Трампа
Секретная служба США в 2018 году действительно допрашивала хип-хоп-исполнителя Эминема из-за его песен, в которых упоминались президент Дональд Трамп и его дочь Иванка.
Газета.Ru 02:55
Экономика
ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли
Страны ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
ТАСС 12:16
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости 06:55
Здоровье
У четверых жителей Тобольского района подтвердили гаффскую болезнь
Из восьми эвакуированных из села Ачир Тобольского района жителей диагноз «гаффская болезнь» консилиум врачей подтвердил у четверых.
ФедералПресс 01:11
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк активно поддержали больные онкологией россияне
Российскую популярную актрису Анастасию Заворотнюк горяче поддерживают и сопереживают россияне, у которых обнаружена онкология.
Evo-rus.com 10:55
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru 08:24
Футбол
ЦСКА уступил «Ференцварошу» в матче Лиги Европы
ЦСКА на своём поле проиграл «Ференцварошу» в поединке группового этапа Лиги Европы.
Metaratings вчера в 14:46
Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда вчера в 00:38
Армия и оружие
Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией
Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы по новому маршруту от Камышли до Маталы, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 13:09
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
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Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
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Известный голливудский актёр и бодибилдер Арнольд Шварценеггер рассказал, что ему нравится клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль».
RT на русском 11:17
Транспорт
В России могут ввести оплату проезда бонусами за сданные бутылки
Минтранс России вместе с ведомствами и субъектами, в которых есть метрополитены, прорабатывает вопрос об установке фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ в пятницу.
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Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета вчера в 14:06
Происшествия
В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов
В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.
РБК 12:44