Футбол
Sportbox.RUИбрагимович повторил жест Симеоне
По окончании матча 38-летний форвард был недоволен результатом. Когда Ибрагимович шел с поля после финального свиста, он повернулся в сторону ликующих фанатов соперника и повторил жест главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, схватившись за пах.
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Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Общество
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Политика
В Киеве заявили о неизбежности прокачки российского газа через Украину
Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что российская компания "Газпром" не может полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины из-за своих контрактных обязательств.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте в Амстердаме акций «дочки» «Газпрома»
Компания South Stream Transport, офис которой располагается в Амстердаме, изначально создавалась для планирования и строительства морского газопровода «Южный поток».
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Происшествия
В Приморье прохожие задержали напавшего на девочку педофила
В Приморском крае прохожие задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку.
Космос
Землю накрыла затяжная магнитная буря
В пятницу, 25 октября, нашу планету накроет мощная и затяжная магнитная буря – она продлится три дня.
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Минобороны защитить военнослужащих от переработок
Как сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны, командиров, которые допоздна задерживают подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения.
Политика
Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Происшествия
В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком
В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
Фигурное катание
Медведева устала от противопоставлений Загитовой и Трусовой
Евгения Медведева, российская фигуристка, в рамках недавнего интервью заявила, что устала от того, что ее постоянно противопоставляют кому-то.
Армия и оружие
США направляют дополнительные войска в Сирию
Происшествия
В суде назвали имя фигуранта дела о сливе банковских данных клиентов
Бутурлакину вменяется ст. 183 УК (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), сообщила РБК пресс-секретарь суда Мария Чистовская.
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
Технологии
На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Общество
В Петербурге спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин»
Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» спустили на воду. Об этом информирует телеканал «Звезда».
Шоу-бизнес
Максим Фадеев впервые рассказал о скандале с Наргиз
По словам Закировой, Максим не только тщательно отслеживал график ее концертов, но и диктовал, каким должен быть имидж.
Происшествия
На юго-востоке Москвы опрокинулась автоцистерна со сжатым кислородом
Грузовая автоцистерна со сжатым кислородом опрокинулась на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance
ФК «Ливерпуль» выиграл судебное разбирательство у американского бренда New Balance, который пытался добиться продления рекламного контракта с английским клубом.
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Футбол
Сутормин рассказал о самом необычном случае встречи с фанатами
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин принял участие в телеконференции на «Зенит-ТВ». Футболист ответил на вопросы пользователей.
Здоровье
Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия
Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Общество
Гаагский суд принял жалобу жителей Кузбасса на геноцид
Ответ Гаагского суда не означает, что там согласились начать расследование. Жителям Кузбасса еще могут в их жалобе отказать.