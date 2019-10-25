Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUИбрагимович повторил жест Симеоне

По окончании матча 38-летний форвард был недоволен результатом. Когда Ибрагимович шел с поля после финального свиста, он повернулся в сторону ликующих фанатов соперника и повторил жест главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, схватившись за пах.
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Златан Ибрагимович: «Если я покину МЛС, никто и не вспомнит, что это за лига»

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Ибрагимович показал оскорбительный жест болельщикам. Видео

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В Приморском крае прохожие задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку.
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Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
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В Петербурге спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин»

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По словам Закировой, Максим не только тщательно отслеживал график ее концертов, но и диктовал, каким должен быть имидж.
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Грузовая автоцистерна со сжатым кислородом опрокинулась на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
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«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance

ФК «Ливерпуль» выиграл судебное разбирательство у американского бренда New Balance, который пытался добиться продления рекламного контракта с английским клубом.
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Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
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Сутормин рассказал о самом необычном случае встречи с фанатами

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин принял участие в телеконференции на «Зенит-ТВ». Футболист ответил на вопросы пользователей.
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Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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Профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде. MLS санкционируется Федерацией футбола США, в ней участвуют 24 команды - 21 из США и 3 из Канады. Регулярный чемпионат MLS проходит с марта по октябрь, за это время каждая команда проводит по 34 матча. Двенадцать команд участвуют в турнире плей-офф в ноябре - декабре, он завершается финальным матчем за Кубок MLS, в котором определяется чемпион лиги. Команды MLS также соревнуются в турнирах с командами из других дивизионов и стран - в Открытом кубке США, Первенстве Канады и Лиге чемпионов КОНКАКАФ.
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