Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUИбрагимович повторил жест Симеоне

По окончании матча 38-летний форвард был недоволен результатом. Когда Ибрагимович шел с поля после финального свиста, он повернулся в сторону ликующих фанатов соперника и повторил жест главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, схватившись за пах.
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