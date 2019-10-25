Футбол
Sportbox.RUИбрагимович повторил жест Симеоне
По окончании матча 38-летний форвард был недоволен результатом. Когда Ибрагимович шел с поля после финального свиста, он повернулся в сторону ликующих фанатов соперника и повторил жест главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, схватившись за пах.
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Политика
Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Политика
Лавров надеется, что прошение о помиловании Берга рассмотрят быстро
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что рассмотрение прошения о помиловании осужденного в РФ за шпионаж норвежца Фруде Берга не займет много времени.
Гаджеты
Samsung извинился за сбои в работе сенсора телефонов
На минувшей неделе корпорация сделала обращение к владельцам телефонов марки Samsung с просьбой стереть из памяти смартфона старые отпечатки пальцев и прекратить на некоторое время использовать защитное покрытие для экранов, которые, как позже выяснилось, имеют способность нарушать работу сенсоров.
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
Авто
Новый Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС
Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.
Шоу-бизнес
В Сети появились фотографии Заворотнюк с тяжелобольными детьми
В публикации говорится о помощи, которую актриса ранее оказывала тяжелобольным детям.
Шоу-бизнес
«Постыдилась бы»: выпившая Каменских станцевала в бикини
Уже несколько месяцев в Интернете ходят слухи о возможной беременности Насти Каменских.
Футбол
У «Мордовии» сменился главный тренер
Сообщается, что Марат Мустафин не сможет занимать должность по состоянию здоровья.
Общество
Автомобилисты стали больше тратить на штрафы
Больше всего за штрафы платят в Москве (582 руб.), Красноярске (579 руб.) и Самаре (531 руб.).
Армия и оружие
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
Политика
Вице-премьер Украины: «Европа всегда переоценивала Россию»
«Европа всегда переоценивала Россию, а не недооценивала ее», — заявил в интервью украинскому изданию «Сегодня», опубликованному сегодня, 25 октября, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Происшествия
Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков
Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
Футбол
Семин подтвердил, что Джорджевич будет прооперирован
Семин подтвердил, что нападающему Луке Джорджевичу, который травмировал связки колена, будет сделана операция.
Футбол
Сафонов попал в команду недели Лиги Европы
УЕФА объявила команду недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Автоспорт
Квят заработал очко благодаря дисквалификации пилотов Renault
После аннулирования результатов, показанных Даниэлем Риккардо и Нико Хюлькенбергом на Гран При Японии, Даниил Квят переместился в итоговом протоколе гонки с 12-го места на 10-е и, таким образом, заработал одно зачетное очко.
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Армия и оружие
Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Политика
Небензя призвал Запад не советовать России, как действовать в Сирии
Со слов постпреда РФ при ООН Василия Небензи, в Москве предлагают Западу содействовать стабилизации обстановки в Сирии, не давая при этом лишних рекомендаций, пишет ТАСС.
Здоровье
В Киеве зафиксировали случай дифтерии
В Киеве дифтерией заболел 9-летний мальчик, сообщили 24 октября в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщается на сайте организации.
Общество
Шнуров призвал россиян не писать в соцсети
Политика
Лавров прокомментировал идею международного контроля в Сирии
Идея международного контроля на северо-востоке Сирии, если речь о НАТО, ничего хорошего не несет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Политика