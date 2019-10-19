Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, что недавно разговаривал с главным тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем, борющимся с лейкемией. Также нападающий высказался о возможном переходе в «Болонью».

Ибрагимович высказался о потенциальном переходе в «Болонью»

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