Футбол
Газета.RuИбрагимович продемонстрировал «космический» трюк
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ". Шведский форвард перебросил мяч через человека в скафандре, у которого в руках находится металлический кейс.
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«Доставляю свои мячики на Луну». Ибрагимович исполнил трюк, использовав скафандр
Чемпионатвчера в 04:26
«Я доставлю мой мяч на Луну». Ибрагимович выполнил трюк с участием астронавта
Sport24.ruвчера в 03:22
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