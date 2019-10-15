Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ". Шведский форвард перебросил мяч через человека в скафандре, у которого в руках находится металлический кейс.

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