Футбол

Газета.RuГазета.RuИбрагимович продемонстрировал «космический» трюк

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ". Шведский форвард перебросил мяч через человека в скафандре, у которого в руках находится металлический кейс.
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Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк

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Ибрагимович показал «космический» трюк

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Ибрагимович показал финт «радуга» (видео)

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«Доставляю свои мячики на Луну». Ибрагимович исполнил трюк, использовав скафандр

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«Я доставлю мой мяч на Луну». Ибрагимович выполнил трюк с участием астронавта

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Ибрагимович показал «космический» трюк

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Ибрагимович показал «космический» трюк

Sportbox.RUвчера в 03:06
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Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
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Кортеж российского президента Владимира Путина в Объединенных Арабских Эмиратах сопровождали патрульные автомобили с кириллической надписью «ДПС».
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Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
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Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Газета.Ru 08:01
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ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.
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Премьер России Дмитрий Медведев раскритиковал глав ряда регионов за слабые показатели реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи.
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Несколько компаний изменили цены на свои автомобили в России в октябре

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Бывшая жена Джереми Реннера заявила, что актер хотел убить ее

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Мозг матерей оказался моложе мозга нерожавших женщин

Норвежские ученые обнаружили, что на МРТ мозг рожавших женщин в среднем выглядит моложе, чем у нерожавших.
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Политика

Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков

Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.
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В Майами прошёл митинг протеста против «Формулы-1»

Митинг против проведения гонки «Формулы-1» прошёл в Майами (штат Флорида, США).
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Политика

Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИДа Мевлютом Чавушоглу.
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Дженнифер Энистон воссоединила «Друзей»: Instagram не выдержал

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СК задержал главу администрации Новочеркасска

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Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
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В России стартовало производство купе-кроссовера Haval F7x

После презентации первые партии купе-кроссовера поступят к дилерам. По сути новинка является тем же F7, но с купеобразным кузовом.
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Молодой актер утверждает, что он – сын Цискаридзе

Сам Цискаридзе, как стало известно uznayvse.ru, отказался комментировать странные заявления молодого человека.
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Транспорт

Срок открытия трассы Москва — Санкт-Петербург перенесли

Трасса М11 из Москвы в Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре.
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Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11

Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.
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«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

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Lenta.ru вчера в 12:43
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Е.Бунтман― Добрый день, Нино Росебашвили, Евгений Бунтман, и как всегда по вторникам разговаривают с Сергеем Алексашенко, экономистом, который персонально наш.
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Звезда заверила, что знакомство со Львом было во многом очень знаковым. Кети называет это «любовью с первого взгляда».
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Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
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В мобильной Stellaris: Galaxy Command нашли концепт-арт из Halo 4

Позже пользователи Reddit нашли оригинальный концепт-арт, который нарисовал технический арт-директор студии 343 Industries Кенни «Louie500» Магнуссон для шестой миссии сюжетной кампании Halo 4. На оригинале также можно увидеть два корабля «Пеликан».
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Букеровскую премию получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо

Букеровскую премию 2019 получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо. Об этом 15 октября сообщил сайт телеканала BBC.
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Заворотнюк отказалась от продлившего жизнь Фриске препарата

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Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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