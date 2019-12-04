Футбол

Газета.RuГазета.RuИбрагимович официально объявил о продолжении карьеры в Италии

Шведский форвард Златан Ибрагимович официально объявил о продолжении карьеры в Италии.
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