Футбол
Газета.RuИбрагимович официально объявил о продолжении карьеры в Италии
Шведский форвард Златан Ибрагимович официально объявил о продолжении карьеры в Италии.
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Златан Ибрагимович: «После травмы многие говорили, что я больше не могу играть, но я доказал им обратное»
Спорт-Экспрессвчера в 19:30
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Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
Технологии
«Ростелеком» расставит приманки для хакеров
Программа записывает все действия хакеров на сервере, затем их анализируют специалисты по кибербезопасности.
Происшествия
Под Белгородом завершили разбор завалов после взрыва газа в доме
Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва бытового газа в четырёхэтажном доме в посёлке Яковлево Белгородской области.
Гаджеты
В России выпустили телефон из 90-х
Стоит особенно отметить габариты телефона: 195 х 45 х 62,2 мм, а вес составляет 352 грамма.
Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Происшествия
Водитель большегруза обрушил мост в Иркутской области
Мост через реку Макаровка в Иркутской области обрушился во время движения по нему большегруза.
Происшествия
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Общество
Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо имеет высокий гликемический индекс.
Шоу-бизнес
Лолита и Ольга Бузова пришли в голых нарядах на премию «Золотой хит»
В зале Бузова появилась в декольтированном красном платье в пол, однако буквально через пару минут сменила его на сверкающее, расшитое стразами, боди.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Происшествия
В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей
Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Наука
Создан препарат, облегчающий выведение камней из почек
Экономика
В России сократились продажи вина и водки
В России уменьшились продажи определенных алкогольных напитков, среди которых есть вино и водка.
Политика
Украинский эксперт объяснил опасность «Турецкого потока» для Киева
Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире телеканала NewsOne заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" окажется для Киева более болезненным, чем запуск "Северного потока — 2".
Общество
Итоговое сочинение напишут 680 тысяч 11-классников
Более 680 тысяч выпускников 11 классов напишут сегодня итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Космос
Сорок миллиардов Солнц: обнаружена самая тяжелая черная дыра
Общество
Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ
Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».
Общество
Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Происшествия
Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург
Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга.
Шоу-бизнес
Актер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах
Актер театра и кино Дмитрий Певцов записал видео, в котором в образе главы СССР Иосифа Сталина прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются «мракобесами».
Футбол
Дрогба сделал селфи с Мбаппе спустя 10 лет после обещания
Мбаппе занял 6-е место в голосовании «Золотого мяча», но вышел на сцену, чтобы объявить лучшего молодого игрока (которым стал Матейс де Лигт), а экс-форвард «Челси» предложил сделать селфи.
Авто
Представлен обновленный Jaguar F-Type
Экстерьер обновленного Jaguar F-Type не стал сюрпризом: внешность рестайлинговой модели стала известна накануне премьеры.
Наука
Для кислородной катастрофы на Земле предложили новое объяснение
Исследование ученых из Университета Райса предлагает новую теорию, которая поможет объяснить кислородную катастрофу — появление значительных концентраций кислорода в атмосфере Земли около 2,45 миллиарда лет назад, приведшее к радикальному изменению атмосферы и биосферы нашей планеты.
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Никитин был задержан по обвинению в финансовых махинациях, аналогичные обвинения также выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, двоих итальянцев и гражданина CША, сообщило во вторник американское министерство юстиции.
Общество
Россияне потратят 10 тыс. рублей на новогодний стол
Происшествия
Медведь-шатун загрыз пенсионера под Иркутском, забравшись к нему в дом
Происшествия
Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты
Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.