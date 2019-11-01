Футбол
Спорт-ЭкспрессАвстралийский клуб сделал предложение Ибрагимовичу
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии. Как сообщает Le Figaro, «Перт Глори» сделал предложение 38-летнему шведу, который станет свободным агентом в конце года.
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Общество
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Авто
В Латвии построили внедорожник Black Stallion для съемок в кино
Компанией Dartz Motorz был показан необычный 1000-сильный внедорожник Black Stallion, который построен на заказ для съёмок в кино.
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад с древесиной на площади 1,7 тыс. кв. м
По данным подмосковного главка, возгорание локализовали на площади 1,7 тыс. кв. м. В его тушении участвуют 56 пожарных и 15 единиц техники.
Происшествия
В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка
Происшествия
Самолет при аварийной посадке врезался в автомобиль во Флориде
Одномоторный самолет Beechcraft Baron совершил аварийную посадку в штате Флорида.
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
Политика
Госдеп заявил о разжигании «российскими троллями» протестов в Чили
Подвязались к конфликту Госдепартамент США заявил о том, что он зафиксировал попытки "российских троллей" оказать влияние на политическую ситуацию в охваченном протестами Чили, сообщает Reuters.
Общество
Прокуратура попросила взять с Серебренникова подписку о невыезде
Космос
Россия вернулась за стол переговоров по окололунной станции
Делегация "Роскосмоса" принимала участие в Международной координационной группе по исследованию космического пространства в октябре в Токио и впервые за долгое время обсуждала с иностранными партнерами проект международной окололунной станции, сообщил РИА Новости официальный представитель "Роскосмоса".
Общество
Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость
Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.
Экономика
Глава ПФР пообещал рост пенсий на 18% в ближайшие три года
Положение о росте пенсии выше инфляции заложено в проект бюджета Пенсионного фонда, сообщил глава ПФР Антон Дроздов.
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Армия и оружие
ИГ подтвердило смерть своего лидера Аль-Багдади
Шоу-бизнес
Мать Аллы Вербер впала в депрессию после смерти дочери
После печального известия женщина на полтора месяца впала в депрессию и отказывалась переезжать из Торонто в Киев или Москву, чтобы быть ближе к семье.
Футбол
Обладатель Кубка УЕФА поделился воспоминаниями об игре с Кержаковым
Двукратный обладатель Кубка УЕФА Фредерик Кануте поделился воспоминаниями об игре с российским нападающим Александром Кержаковым, передает газета "Известия".
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
Армия и оружие
Беспилотник «Орион» поступил в опытную эксплуатацию
Технологии
Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России
Авто
Полноприводные Peugeot и Citroen получили рублевый ценник
Политика
Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
Экономика
Рапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота оценил примерную стоимость строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург, которая будет проходить через Минск, в $30-40 млрд.
Авто
Nissan предсказывает падение спроса на кроссоверы
Культура