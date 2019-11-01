Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАвстралийский клуб сделал предложение Ибрагимовичу

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии. Как сообщает Le Figaro, «Перт Глори» сделал предложение 38-летнему шведу, который станет свободным агентом в конце года.
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