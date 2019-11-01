Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии. Как сообщает Le Figaro, «Перт Глори» сделал предложение 38-летнему шведу, который станет свободным агентом в конце года.

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Общество Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.

Политика Госдеп заявил о разжигании «российскими троллями» протестов в Чили Подвязались к конфликту Госдепартамент США заявил о том, что он зафиксировал попытки "российских троллей" оказать влияние на политическую ситуацию в охваченном протестами Чили, сообщает Reuters.

Космос Россия вернулась за стол переговоров по окололунной станции Делегация "Роскосмоса" принимала участие в Международной координационной группе по исследованию космического пространства в октябре в Токио и впервые за долгое время обсуждала с иностранными партнерами проект международной окололунной станции, сообщил РИА Новости официальный представитель "Роскосмоса".

Общество Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.

Политика Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.

Шоу-бизнес Мать Аллы Вербер впала в депрессию после смерти дочери После печального известия женщина на полтора месяца впала в депрессию и отказывалась переезжать из Торонто в Киев или Москву, чтобы быть ближе к семье.