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BFM.ru
BFM.ru

Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус

Златан Ибрагимович заразился коронавирусом. Нападающий «Милана» сдал положительный тест перед матчем Лиги Европы с норвежским «Буде-Глимтом», пишет «Интерфакс». Тестирование прошли все игроки и сотрудники итальянского футбольного клуба.В источнике
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Sport24.ru

Ибрагимович: «Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея»

Sport24.ruвчера в 10:59
Матч ТВ

Златан Ибрагимович: «COVID-19 осмелился бросить мне вызов. Плохая идея»

Матч ТВвчера в 11:02
Metaratings

Ибрагимович: коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов

Metaratingsвчера в 10:59
Спорт-Экспресс

Златан Ибрагимович: «Коронавирусу хватило отваги бросить мне вызов. Плохая идея»

Спорт-Экспрессвчера в 11:53
РИА Новости

Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новостивчера в 09:23
Sports.ru

Ибрагимович заразился коронавирусом

Sports.ruвчера в 09:12
Чемпионат

Златан Ибрагимович: коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея

Чемпионатвчера в 11:03

Суд отложил рассмотрение иска к Абызову об изъятии 32,5 млрд рублей

Гагаринский суд Москвы отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры России с требованием изъять и обратить в доход государства имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на сумму 32,5 миллиарда рублей.
Российская газетавчера в 14:01
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Подавленные человеком мысли сохраняются в скрытой области мозга

Исследователи из австралийского вуза в Нового Южного Уэльса доказали, что мысли, которые человек пытается подавить, все равно сохраняются в мозге, при этом ученые нашли эту «тайную» область.
Vevby.ru23 сентября в 03:22
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Чем закончится суд над ГМК «Норникель»?

12 октября назначено предварительное слушание по иску Росприроднадзора к ГМК "Норильский никель" о взыскании штрафа за разлив нефтепродуктов в Норильске в мае на сумму 146 миллиардов рублей.
Finam.Ru23 сентября в 04:30
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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа Киркорова в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москве-реке.
РБКвчера в 15:56
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