Подавленные человеком мысли сохраняются в скрытой области мозга

Исследователи из австралийского вуза в Нового Южного Уэльса доказали, что мысли, которые человек пытается подавить, все равно сохраняются в мозге, при этом ученые нашли эту «тайную» область.