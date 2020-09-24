Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус
Златан Ибрагимович заразился коронавирусом. Нападающий «Милана» сдал положительный тест перед матчем Лиги Европы с норвежским «Буде-Глимтом», пишет «Интерфакс». Тестирование прошли все игроки и сотрудники итальянского футбольного клуба.В источнике
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