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BFM.ru
BFM.ru

Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус

Златан Ибрагимович заразился коронавирусом. Нападающий «Милана» сдал положительный тест перед матчем Лиги Европы с норвежским «Буде-Глимтом», пишет «Интерфакс». Тестирование прошли все игроки и сотрудники итальянского футбольного клуба.В источнике
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Спорт-Экспресс

Златан Ибрагимович: «Коронавирусу хватило отваги бросить мне вызов. Плохая идея»

Спорт-Экспрессвчера в 11:53
Матч ТВ

Златан Ибрагимович: «COVID-19 осмелился бросить мне вызов. Плохая идея»

Матч ТВвчера в 11:02
Sports.ru

Ибрагимович заразился коронавирусом

Sports.ruвчера в 09:12
Sport24.ru

Ибрагимович: «Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея»

Sport24.ruвчера в 10:59
РИА Новости

Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новостивчера в 09:23
Metaratings

Ибрагимович: коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов

Metaratingsвчера в 10:59
Чемпионат

Златан Ибрагимович: коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея

Чемпионатвчера в 11:03

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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Новый адвокат Ефремова подал жалобу на приговор актеру

«В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Хархорина П. А. в защиту Ефремова М. О. Защитник просит изменить приговор суда и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», – сообщили ТАСС в Пресненском суде Москвы.
Взгляд.рувчера в 08:15
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«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газетавчера в 14:45
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«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
РИА Новостивчера в 21:27
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Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостейвчера в 06:17
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