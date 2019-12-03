Футбол
Bookmaker-ratings.ruИбрагимович согласился вернуться в «Милан»
Как утверждает Daily Telegraph, Ибрагимович согласился перейти в «Милан» в зимнее трансферное окно. 38-летний шведский форвард отклонил несколько предложений от клубов АПЛ ради возвращения в «Милан».
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Религия
4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы
В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Общество
Омичи почтили память Неизвестного Солдата
Будущая экспедиция будет посвящена 75-летию Победы. Память павших в боях за Родину почтили минутой молчания.
Политика
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Происшествия
Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты
Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
Политика
В Германии задержали фигуранта украинского «газового дела», пишут СМИ
Фигурант "газового дела" и экс-депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко задержан в Германии, сообщило во вторник издание Liga.net со ссылкой на источник в украинской Генпрокуратуре.
Авто
Стали известны особенности нового внедорожника Nissan Armada
Наука
Ученые выяснили, какая часть женской груди больше привлекает взгляд
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Происшествия
Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области
Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Политика
Активист Майдана назвал жизнь в Германии после переезда адом
Активист Майдана и ветеран конфликта в Донбассе Алексей Яремчук рассказал в интервью порталу "Корреспондент.net" о том, что жизнь его семьи в Германии превратилась в ад.
Общество
США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Сотрудник российской компании KS Engineering Олег Никитин был арестован в США по обвинению в попытке обойти санкции на поставку энергооборудования.
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Политика
Госдеп США заявил о дискуссиях по расширению «нормандского формата»
Возможность расширения «нормандского формата» является темой идущих сейчас дискуссий, заявил 3 декабря заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в комитете сената по международным делам.
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Происшествия
Угрозы взрывов судов Москвы поступают из-за рубежа
Отмечается, что источник звонков поступает из-за границы. По данным СМИ, предположительно сообщения поступают с территории Украины.
Политика
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой России
Приближение НАТО к российским границам представляет потенциальную угрозу безопасности страны, заявил президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В Сети повелось видео, на котором советский зенитный комплекс «Оса» уничтожает американский вертолет AH-64 Apache.
Происшествия
Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»
Музыка
Николай Носков вышел на сцену впервые после инсульта
В 2017 году певец перенёс инсульт, после которого восстанавливается до сих пор.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Транспорт
В московском метро подорожает проезд
Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Происшествия
Верховный суд Карелии вынес приговор петрозаводскому «маньяку» Ипатову
Ипатова признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и убийстве двух лиц из хулиганских побуждений, сообщает Следком Карелии.
Политика
Путин подписал закон о признании любых людей иностранными агентами
Президент России Владимир Путин подписал закон о физических лицах-иностранных агентах.
Шоу-бизнес
Певцов назвал Познера «врагом России»
Известный актёр Дмитрий Певцов крайне негативно отреагировал на слова Владимира Познера из-за высказываний журналиста о запрете абортов.
Кино
Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы»
Известно, что действие картины развернется после «Первого мстителя: Противостояние» и до «Мстителей: Финал».
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Политика
Саммит НАТО начался с протестов
В самом альянсе может произойти раскол. Во вторник, 3 декабря, в Лондоне стартует саммит НАТО.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова на сцене перепутала фамилию Льва Лещенко
Получившая пару статуэток на музыкальной премии певица попала в неловкую ситуацию, когда оказалась на сцене после народного артиста РСФСР Льва Лещенко.