Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruИбрагимович согласился вернуться в «Милан»

Как утверждает Daily Telegraph, Ибрагимович согласился перейти в «Милан» в зимнее трансферное окно. 38-летний шведский форвард отклонил несколько предложений от клубов АПЛ ради возвращения в «Милан».
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