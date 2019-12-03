Футбол
Bookmaker-ratings.ruИбрагимович согласился вернуться в «Милан»
Как утверждает Daily Telegraph, Ибрагимович согласился перейти в «Милан» в зимнее трансферное окно. 38-летний шведский форвард отклонил несколько предложений от клубов АПЛ ради возвращения в «Милан».
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Спортдиректор «Милана» о переговорах со Златаном: «Нет никакого развития»
Sports.ru01 декабря в 12:30
«Милан» планирует объявить о заключении контракта с Ибрагимовичем 15 декабря
Матч ТВ01 декабря в 06:53
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