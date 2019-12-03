Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruИбрагимович согласился вернуться в «Милан»

Как утверждает Daily Telegraph, Ибрагимович согласился перейти в «Милан» в зимнее трансферное окно. 38-летний шведский форвард отклонил несколько предложений от клубов АПЛ ради возвращения в «Милан».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: Ибрагимович вернётся в «Милан»

Чемпионат01:51

СМИ: Ибрагимович согласовал с «Миланом» условия личного контракта

Советский спорт04:44

Источник: Ибрагимович согласился вернуться в «Милан»

Спорт-Экспресс03:34

Райола отказался комментировать возможной переход Ибрагимовича в «Милан»

Soccer.ruвчера в 16:28

Спортдиректор «Милана» о переговорах со Златаном: «Нет никакого развития»

Sports.ru01 декабря в 12:30

Ибрагимович вернется в «Милан», сообщает The Telegraph

Газета.Ru03:15

«Милан» планирует объявить о заключении контракта с Ибрагимовичем 15 декабря

Матч ТВ01 декабря в 06:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Политика

Премьер-министр Финляндии уходит в отставку

Глава финского правительства Антти Ринне намерен подать прошение президенту Саули Ниинистё с просьбой отправить его в отставку, сообщает RT.
Национальная служба новостей 05:33
Общество

Мелания Трамп показала украшенный к Рождеству Белый дом

Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Мелания показала интерьеры украшенного к Рождеству Белого дома.
News.ru вчера в 07:14
Кино

Marvel представила первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

В Сети был опубликован первый трейлер фильма Marvel "Чёрная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Discover24 05:05
Общество

Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Lenta.ru вчера в 11:51
Политика

Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Известия вчера в 19:12
Политика

Зеленский предложил устроить переговоры по Крыму с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь Киеву в переговорах с Россией по Крыму.
Рамблер вчера в 05:44
Общество

ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Хоккей

Петербургский СКА на выезде переиграл московский ЦСКА со счетом 4:2

Петербургский СКА на выезде переиграл московский ЦСКА со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Эхо Москвы вчера в 15:03
Происшествия

Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей

41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
Газета.Ru 05:04
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском 03:09
Общество

Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

Представитель ДЦОА отказался комментировать, существует ли в принципе возможность использовать данные, которые анализируются в рамках закона «о суверенном Рунете», в коммерческих целях.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом

Феофилактова пока никак не комментировала слова бизнесмена.
Woman.ru 04:48
Происшествия

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

RT на русском 05:12
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Известия вчера в 07:21
Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Политика

Путин и Лукашенко проведут встречу 7 декабря

Встреча главы РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдет 7 декабря, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского лидера Наталью Эйсмонт.
Аргументы и Факты 05:08
Политика

Путин провел телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
ТАСС 05:06
Происшествия

Источник сообщил о задержании экс-главы минфина Ингушетии

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра финансов Ингушетии, который ранее был осужден за нецелевое расходование 2 миллиардов рублей и объявлен в розыск, сообщил источник в силовых структурах региона.
РИА Новости 03:45
Происшествия

В Испании задержали подозреваемого в убийстве россиянки

ТАСС 04:05
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
Экономика

Две крупные платежные системы остановили переводы в Таджикистан

Переводы в Таджикистан из России приостановили лишь две крупные платежные системы - Western Union и Blizko, при этом Contact, MoneyGram, "Золотая корона" и "Юнистрим" продолжают их проводить, прокомментировали РИА Новости в компаниях.
РИА Новости 05:36
Авто

Для российских водителей введут новые штрафы

С 1 января 2020 года для российских водителей начнут действовать новые штрафы.
URA.Ru 02:44
Политика

Песков прокомментировал обвинения Нидерландов в невыдаче Цемаха

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в невыдаче Владимира Цемаха властям Нидерландов.
Известия 05:19
Политика

Стало известно о сроках закладки в Керчи российских «Мистралей»

Мой Брянск 02:38
Политика

В Кремле не поверили, что Эрдоган лично отдал приказ об атаке на российский Су-24

В Кремле ориентируются на то, что команду на уничтожение российского Су-24 в 2015 году отдал не президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
Интерфакс 05:17
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
Происшествия

Ущерб от крушения в Шереметьево SSJ-100 составил 1,5 млрд рублей

Интерфакс 02:46
Политика

Иран хочет взыскать с США $130 млрд за беспорядки в стране

Иранские власти хотят взыскать с США 130 млрд долларов за причастность к беспорядкам и прочий урон стране.
ТАСС 04:48
Спорт

WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории

Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Газета.Ru 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное