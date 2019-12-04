Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руИбрагимович согласовал контракт с «Миланом»

Опытный шведский нападающий Златан Ибрагимович окончательно определился с клубом, в котором продолжит свою игровую карьеру. Согласно информации The Telegraph, 38-летний бомбардир в скором времени станет футболистом «Милана». Стороны уже якобы согласовали условия трудового соглашения.
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