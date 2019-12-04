Футбол
Евро-футбол.руИбрагимович согласовал контракт с «Миланом»
Опытный шведский нападающий Златан Ибрагимович окончательно определился с клубом, в котором продолжит свою игровую карьеру. Согласно информации The Telegraph, 38-летний бомбардир в скором времени станет футболистом «Милана». Стороны уже якобы согласовали условия трудового соглашения.
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Златан Ибрагимович: «После травмы многие говорили, что я больше не могу играть, но я доказал им обратное»
Спорт-Экспрессвчера в 19:30
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Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на 20 км в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
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Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
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Публичная премьера Opel Insignia 2020 модельного года состоится на выставке в Брюсселе, которая пройдет с 10 по 19 января.
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Российская футболистка Алёна Трушкина ушла из жизни в результате автомобильной аварии.
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Компания Tata Motors готовится к началу продаж компактного хэтчбека Altroz, который позиционируется как «премиальный городской автомобиль».
Общество
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В Сети появилось видео с выступлением сорвавшейся в Риге гимнастки
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Федоров высказался о текущем положении российского специалиста Леонида Слуцкого, который является его другом.
Экономика
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В рамках повторного конкурса по получению субсидий на разработку газовых турбин большой мощности поступила лишь одна заявка.
Политика
В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
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The Killers выступят на фестивале Park Live
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