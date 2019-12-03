Футбол

Спорт БИЗНЕС OnlineСпорт БИЗНЕС OnlineИбрагимович согласовал контракт с «Миланом»

По информации издания, футболист отказался от вариантов в Англии. Контракт 38-летнего Ибрагимовича с «Миланом» будет рассчитан до конца сезона.
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