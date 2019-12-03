По информации издания, футболист отказался от вариантов в Англии. Контракт 38-летнего Ибрагимовича с «Миланом» будет рассчитан до конца сезона.

Транспорт В московском метро подорожает проезд Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.

Шоу-бизнес Певцов назвал Познера «врагом России» Известный актёр Дмитрий Певцов крайне негативно отреагировал на слова Владимира Познера из-за высказываний журналиста о запрете абортов.

Общество В Кировской области 31 декабря объявлено выходным Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.

Происшествия В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского 19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".

Энергетика Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.

Происшествия Доцента-расчленителя Соколова перевели в психбольницу Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».

Политика Председатель Еврокомиссии проведет телефонные переговоры с Путиным Новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведет телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика СБ Украины объявила Цемаха в розыск Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".

Общество Российский МИД считает Пола Уилана симулянтом В российском министерстве иностранных дел считают провокацией заявления обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана, а его жалобы на здоровье называют симуляцией.

Экономика Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.

Общество ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Культура В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.