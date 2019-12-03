Футбол
Спорт БИЗНЕС OnlineИбрагимович согласовал контракт с «Миланом»
По информации издания, футболист отказался от вариантов в Англии. Контракт 38-летнего Ибрагимовича с «Миланом» будет рассчитан до конца сезона.
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Транспорт
В московском метро подорожает проезд
Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Шоу-бизнес
Певцов назвал Познера «врагом России»
Известный актёр Дмитрий Певцов крайне негативно отреагировал на слова Владимира Познера из-за высказываний журналиста о запрете абортов.
Общество
ЕК потребовала от Кипра объяснить отзыв 26 «золотых паспортов»
Еврокомиссия (ЕК) направила властям Кипра запрос о программе предоставления «золотых паспортов» в обмен на инвестиции и намерении государства лишить 26 человек этих документов.
Общество
В Кировской области 31 декабря объявлено выходным
Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Политика
Трамп отметил важность предстоящей встречи в «нормандском формате»
Думаю, что это важно и для России, чтобы они выработали договор, договорились о мире.
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Общество
Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Музыка
Apple основала собственную музыкальную премию
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил на заявление Рахима Чахкиева бросившего ему вызов.
Происшествия
Доцента-расчленителя Соколова перевели в психбольницу
Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Политика
Председатель Еврокомиссии проведет телефонные переговоры с Путиным
Новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведет телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Происшествия
Девочка в Новом Уренгое выпала из окна из-за кота
Семилетняя девочка выпала из окна квартиры на последнем этаже утром 30 ноября.
Политика
СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Общество
Российский МИД считает Пола Уилана симулянтом
В российском министерстве иностранных дел считают провокацией заявления обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана, а его жалобы на здоровье называют симуляцией.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Экономика
Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Политика
Украина рассекретила итоговый документ «нормандского саммита»
В Киеве прекрасно понимают, что его ждет после встречи в "нормандском формате", заверил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.