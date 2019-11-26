Футбол

ЧемпионатЧемпионатИбрагимович станет совладельцем шведского клуба «Хаммарбю»

Нападающий Златан Ибрагимович, ранее опубликовавший видео, в котором изображена футболка «Хаммарбю», станет совладельцем шведского клуба, сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, 38-летний шведский футболист в ближайшее время планирует приобрести акции «Хаммарбю» и стать партнёром клуба.
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Ибрагимович станет совладельцем «Хаммарбю»

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