Футбол
ЧемпионатИбрагимович станет совладельцем шведского клуба «Хаммарбю»
Нападающий Златан Ибрагимович, ранее опубликовавший видео, в котором изображена футболка «Хаммарбю», станет совладельцем шведского клуба, сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, 38-летний шведский футболист в ближайшее время планирует приобрести акции «Хаммарбю» и стать партнёром клуба.
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Происшествия
Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»
Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская Тишина».
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение
Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
Политика
«Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ
Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Армия и оружие
США обеспокоены из-за турецких испытаний С-400
Политика
Зеленский напомнил Коломойскому, кто президент Украины
Владимир Зеленский напомнил бизнесмену Игорю Коломойскому о том, кто является президентом Украины.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России
Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Культура
Шнуров и Васильева обсудили проблему образа «сварщика с водкой»
Музыкант и член Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы РФ Сергей Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева обсудили проблему рабочих профессий в России.
Музыка
Тейлор Свифт побила рекорд по количеству наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт побила рекорд по количеству наград музыкальной премии American Music Awards.
Общество
Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»
Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.
Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
Политика
Помпео прокомментировал сообщения о вмешательстве Украины в выборы
Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера национального комитета Демократической партии Украиной, а заявил о попытках "многих стран" подорвать американскую демократию и вмешаться в выборы.
Политика
Миллиардер Блумберг баллотируется в президенты США
Американский миллиардер Майкл Блумберг баллотируется в президенты США, сообщает ОТР.
Происшествия
Женщина погибла после наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове
Женщина погибла после наезда автомобиля на группу пешеходов в Тамбове, еще семь человек пострадали.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Общество
Греф заявил о страхе перед селфи
О своем страхе Греф сообщил, отвечая на вопрос о том, как защитить персональные данные.
Общество
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Футбол
«Динамо» выиграло суд на €750 тыс. по трансферу футболиста Рауша
Арбитражный суд Москвы признал недействительным агентский договор команды с компанией "Голден Тойз" и снял с команды обязательства по выплате € 750 тыс. В ходе слушаний, которые длились с марта 2019 года, юристам "Динамо" удалось доказать, что сделка с "Голден Тойз" носила мнимый характер, а компания по факту не оказывала никаких услуг при переходе Рауша в московский клуб.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
Происшествия
В Москве задержали мужчин, напавших с ножом на прохожего
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста
Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина и пообещал за это ценный подарок.
Транспорт
Завершено проектирование эстакадных съездов в районе «Лахта Центра»
В рамках проекта предусмотрено строительство съездов к Приморскому шоссе, Приморскому проспекту и улице Савушкина.
Шоу-бизнес
Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.