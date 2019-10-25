Футбол
Lenta.ruИбрагимович услышал оскорбления фанатов и схватился за пах
Клуб Ибрагимовича проиграл в полуфинальном матче Западной конференции со счетом 3:5, сам швед оформил дубль. Уходя с поля, форвард услышал оскорбительные выкрики фанатов «Лос-Анджелеса». Вместо ответа Ибрагимович указал на свой пах и схватился за него.
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Экономика
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
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Глазьев заявил, что из России вывели около $1 трлн за последние 30 лет
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев рассказал, что отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов.
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Минтранс России предложил оплачивать проезд пустыми бутылками
В Министерстве транспорта РФ предложили оплачивать проезд стеклянными или пластиковыми бутылками.
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Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Происшествия
Самолет не смог вылететь из Внуково из-за попадания птицы в двигатель
В четверг, 25 октября, самолет рейса Москва-Братислава авиакомпании «Победа» не смог вылететь из аэропорта Внуково по причине попадания птицы в один из двигателей воздушного судна.
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Энергетика
«Газпром» спрогнозировал прирост запасов газа на шельфе Арктики
«Газпром» ожидает прирост запасов природного газа на арктическом шельфе в размере 1,5 млрд т условного топлива до 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на статью генерального директора ООО «Газпром геологоразведка» Всеволода Черепанова в корпоративном журнале.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»
Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Общество
Суд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.
Политика
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Кино
Триллер «Текст» вышел в отечественный прокат
Кино
В Сети появился финальный трейлер «Звездных войн»
Трейлер заключительной серии нашумевшей саги «Звездные войны» был опубликован на просторах Сети.
Авто
ВАЗ-2106 продается на вторичном рынке за 330 тысяч рублей
Автомобиль ВАЗ-2106 продается на вторичном рынке России за 330 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк активно поддерживают больные раком россияне
Российскую популярную актрису Анастасию Заворотнюк горяче поддерживают и сопереживают россияне, у которых обнаружена онкология.
Кино
Съемки «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра: Пробы грима Харли Квинн
Режиссер первого «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр опубликовал в Instagram пробы грима Харли Квинн в исполнении Марго Робби.
Происшествия
В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект
Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
Общество
В Макгрегора бросили бутылку во время открытой тренировки в Москве
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.
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25 октября шоу "Поле чудес" исполняется 29 лет.
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Суд в Петербурге арестовал участника ДТП, в котором пострадали семь пешеходов
В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе водитель "Рено": женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Армия и оружие
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35
Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Гаджеты
Apple сократит объёмы выпуска iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
Объёмы продаж младшей модели составили уже 12 млн экземпляров, что на 15% превышает результат iPhone XR.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности
Происшествия
Братья-близнецы из ДНР найдены мертвыми в лесу в Подмосковье
Два брата-близнеца, приехавшие из Донецкой народной республики (ДНР) на заработки, покончили с собой в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.