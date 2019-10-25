Футбол

Lenta.ruLenta.ruИбрагимович услышал оскорбления фанатов и схватился за пах

Клуб Ибрагимовича проиграл в полуфинальном матче Западной конференции со счетом 3:5, сам швед оформил дубль. Уходя с поля, форвард услышал оскорбительные выкрики фанатов «Лос-Анджелеса». Вместо ответа Ибрагимович указал на свой пах и схватился за него.
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