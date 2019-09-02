Футбол
REGNUMИбрагимович забил 23-й гол в 23 матчах MLS
В составе «Сиэтла» дубль оформил полузащитник Кристиан Ролдан. Также по одному мячу забили форварды Рауль Руидиас и Джордан Моррис. Отметим, что Ибрагимович забил 23 гола в 23 матчах, он занимает второе место в списке бомбардиров MLS.
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Гол Ибрагимовича не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от поражения в матче с «Сиэтлом»
Sport24.ruвчера в 23:05
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