Футбол

REGNUMREGNUMИбрагимович забил 23-й гол в 23 матчах MLS

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В составе «Сиэтла» дубль оформил полузащитник Кристиан Ролдан. Также по одному мячу забили форварды Рауль Руидиас и Джордан Моррис. Отметим, что Ибрагимович забил 23 гола в 23 матчах, он занимает второе место в списке бомбардиров MLS.
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