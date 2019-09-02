В составе «Сиэтла» дубль оформил полузащитник Кристиан Ролдан. Также по одному мячу забили форварды Рауль Руидиас и Джордан Моррис. Отметим, что Ибрагимович забил 23 гола в 23 матчах, он занимает второе место в списке бомбардиров MLS.

Политика Памфилова оценила готовность избирательной системы к выборам на 98% Избирательная система готова к единому дню голосования на 98%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью НТВ, опубликованном на сайте телеканала.

Экономика Власти Кипра не увидели рисков в сделке по покупке группой «Русагро» бондов Россельхозбанка Подразделение по контролю за режимом санкций в финансовом секторе Кипра пришло к выводу, что сделка по покупке группой "Русагро" облигаций Россельхозбанка не несет рисков с точки зрения нарушения режима санкций ЕС, сообщила компания.

Политика Лавров заявил о повышенном внимании Запада к интернет-ресурсам России Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавательским составом МГИМО рассказал, что западные страны проявляют повышенное внимание к российским интернет-ресурсам.

Экономика Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.

Финансы Официальный курс евро снизился на 21 копейку Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.

Экономика В России ожидается новый скачок цен на авиабилеты — на 9-10% По словам главы научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александра Фридлянда, повышать цены на авиабилеты авиаперевозчиков заставляют резкий рост стоимости авиакеросина за 2018 год, а также продолжающееся увеличение цен на аэропортовое обслуживание.

Общество Родители высоко оценили качество образования в школах Полностью удовлетворены качеством образования своих детей-школьников 52 процента родителей. Еще 32 отчасти удовлетворены, отчасти - нет.

Общество Суд отказался лишить родительских прав супругов Хомских Никулинский суд Москвы в понедельник отказал в удовлетворении иска прокуратуры о лишении родительских прав многодетных родителей Петра и Елены Хомских, принимавших участие в несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа.

Общество В Москве пройдет фестиваль циркового искусства Фестиваль циркового искусства, приуроченный к 100-летию со дня приобретения цирками государственного статуса, пройдет в столице с 14 по 16 сентября.

Происшествия В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.

Происшествия В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".

Политика Премьер Украины назвал приоритетные задачи правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о приоритетных задачах правительства.

Здоровье Роспотребнадзор назвал вакцинацию лучшим способом профилактики гриппа Роспотребнадзор рассказал о профилактике гриппа, группах риска и возможных осложнениях, назвав вакцинацию самым эффективным способом избежать заболевания, сообщается на сайте ведомства.

Общество Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан» Интернет-пользователи публикуют в соцсетях видео урагана на островах Абако в северной части Багам.

Политика В России изменились правила призыва в армию С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.

Армия и оружие Производство мощнейших в мире ракетных двигателей началось в России Самые мощные в мире жидкостные ракетные двигатели РД-171МВ начнут создавать в НПО «Энергомаш».

Политика Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.

Происшествия Мордовская школьница погибла от удара током, взяв телефон в руки Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.

Происшествия NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии.

Шоу-бизнес Муж Поклонской сообщил о расставании с ней Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Политика США, Польша и Украина подписали газовое соглашение Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».

Политика Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии.