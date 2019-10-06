Футбол

ЧемпионатЧемпионатИбрагимович забил шикарный гол в последнем туре MLS

Ибрагимович, забив в 29 матчах 30 голов, занял второе место в списке лучших бомбардиров первенства. Швед уступил лишь Карлосу Веле из «Лос-Анджелеса», которому удалось отличиться 34 раза в 31 встрече и установить новый рекорд турнира.
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Ибрагимович забил шикарный гол в последнем туре MLS

Чемпионат03:03

Вела — лучший снайпер регулярного сезона MLS, Ибрагимович стал вторым

Sport24.ruвчера в 23:08

Златан забил 30 голов в сезоне МЛС, Вела – 34. Мексиканец выиграл гонку бомбардиров, побив рекорд

Sports.ruвчера в 23:17

Вела с 34 голами выиграл снайперскую гонку регулярного сезона MLS, Ибрагимович — второй

Спорт-Экспрессвчера в 22:35

Златан забил великолепный гол, но проиграл гонку бомбардиров Карлосу Веле

ODDS.ru01:45

«Атланта» – «Нью-Инглэнд». 06.10.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratingsвчера в 10:12

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LiveSport.ru05 октября в 04:00
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