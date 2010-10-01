Футбол

MetaratingsMetaratingsИбрагимович запустил челлендж, бросив вызов Хабибу

Звёздный шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил челлендж в социальных сетях. Флешмоб получил название Matrixchallnege.
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