Футбол
REGNUMИбрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба
Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram ответил на предложение шведского футболиста «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича принять участие во флешмобе Matrix challenge.Lenta.ru09:22
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:02, Вашингтон
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru 13:56
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Политика
Германия передаст России данные о 500 тысячах советских военнопленных
Германия передаст Российскому государственному военному архиву (РГВА) электронные копии документов около полумиллиона советских пленных времен Второй мировой войны, сообщает в пятницу, 27 сентября, «Коммерсант».
МР7.ру 01:00
Путешествия
Федерация рестораторов дала рекомендации турецким коллегам по привлечению туристов из РФ
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров по просьбе турецких коллег поделился в пятницу идеями, как привлечь российских туристов в рестораны и бары за пределами отелей в Турции, в которых действует система all inclusive ("все включено").
ТАСС 17:04
Футбол
Моуринью отказал «Милану» и «Монако». Он хочет вернуться в «Реал»
Бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью отклонил несколько предложений о работе, так как хочет вернуться в «Реал», сообщает Goal.com.
Sports.ru 15:17
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro признан лучшим камерофоном по версии DxOMark
MobiDevices вчера в 06:35
Происшествия
Россиянина задержали в Испании по запросу США
Гражданин России был задержан в испанской Валенсии по запросу США. Об этом сообщили в российском посольстве в Мадриде, передает ТАСС.
Lenta.ru 21:52
Политика
Восемь делегаций покинули ГА ООН во время выступления Венесуэлы
Делегации из восьми стран, включая США и Колумбию, покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
RT на русском 20:19
Армия и оружие
CIT показала свидетельства присутствия наемников «ЧВК Вагнера» в Ливии
Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о доказательствах присутствия наемников «ЧВК (частной военной компании) Вагнера» в Ливии, где сейчас идет гражданская война.
Новая газета 07:57
Политика
Роухани поддержал перенос штаб-квартиры ООН из США
Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что Тегеран поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну.
Газета.Ru вчера в 16:17
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Экономика
Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости 13:05
Происшествия
Высокопоставленного полицейского задержали в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали объявленного в федеральный розыск высокопоставленного начальника республиканского управления МВД.
Вести.Ru 08:52
Происшествия
В Москве арестовали исламистов, собиравших деньги для террористов
Девять сторонников запрещенной организации "Исламское государство"*, которые собирали деньги для террористов, были заключены под стражу московским судом, сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Радио Sputnik 05:20
Футбол
Зинедин Зидан: «Все ждут от Азара большего»
Sportbox.RU 21:25
Экономика
В Минсельхозе предложили уничтожать конфискованные сигареты
Минсельхоз РФ предлагает уничтожать конфискованную табачную продукцию, уведомление о начале разработки поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ опубликовано на портале проектов правовых актов.
РИА Новости 09:59
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru 18:05
Космос
Источник: запуск телекоммуникационных спутников «Экспресс» отложили
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с российскими связными космическими аппаратами "Экспресс-80" и "Экспресс-103", планировавшийся в 2019 году, перенесен на весну следующего года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:04
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 07:22
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Политика
Дипломат обвинил следствие по MH17 в заготовленном ответе
В дипломатической среде уверены: Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе, не дожидаясь завершения следствия.
Газета.Ru 17:07
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Наука
Математика упростила поиск золота
Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.
BitCryptoNews вчера в 08:45
Экономика
Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске
АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск 01:06
Политика
WP: адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, после критики в американских СМИ.
ТАСС 20:53
Культура
15 лет назад стартовал сериал «Моя прекрасная няня»
27 сентября 2004 года в России состоялась премьера сериала «Моя прекрасная няня» — адаптации американского ситкома «Няня».
RT на русском 04:15