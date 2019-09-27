с чего всё началось

Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.

Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба

Экономика Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.

Происшествия Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.

Политика Германия передаст России данные о 500 тысячах советских военнопленных Германия передаст Российскому государственному военному архиву (РГВА) электронные копии документов около полумиллиона советских пленных времен Второй мировой войны, сообщает в пятницу, 27 сентября, «Коммерсант».

Путешествия Федерация рестораторов дала рекомендации турецким коллегам по привлечению туристов из РФ Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров по просьбе турецких коллег поделился в пятницу идеями, как привлечь российских туристов в рестораны и бары за пределами отелей в Турции, в которых действует система all inclusive ("все включено").

Футбол Моуринью отказал «Милану» и «Монако». Он хочет вернуться в «Реал» Бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью отклонил несколько предложений о работе, так как хочет вернуться в «Реал», сообщает Goal.com.

Происшествия Россиянина задержали в Испании по запросу США Гражданин России был задержан в испанской Валенсии по запросу США. Об этом сообщили в российском посольстве в Мадриде, передает ТАСС.

Политика Восемь делегаций покинули ГА ООН во время выступления Венесуэлы Делегации из восьми стран, включая США и Колумбию, покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Армия и оружие CIT показала свидетельства присутствия наемников «ЧВК Вагнера» в Ливии Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о доказательствах присутствия наемников «ЧВК (частной военной компании) Вагнера» в Ливии, где сейчас идет гражданская война.

Политика Роухани поддержал перенос штаб-квартиры ООН из США Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что Тегеран поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Экономика Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Происшествия Высокопоставленного полицейского задержали в Кабардино-Балкарии В Кабардино-Балкарии задержали объявленного в федеральный розыск высокопоставленного начальника республиканского управления МВД.

Происшествия В Москве арестовали исламистов, собиравших деньги для террористов Девять сторонников запрещенной организации "Исламское государство"*, которые собирали деньги для террористов, были заключены под стражу московским судом, сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Экономика В Минсельхозе предложили уничтожать конфискованные сигареты Минсельхоз РФ предлагает уничтожать конфискованную табачную продукцию, уведомление о начале разработки поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ опубликовано на портале проектов правовых актов.

Шоу-бизнес Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.

Космос Источник: запуск телекоммуникационных спутников «Экспресс» отложили Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с российскими связными космическими аппаратами "Экспресс-80" и "Экспресс-103", планировавшийся в 2019 году, перенесен на весну следующего года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Волейбол Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.

Политика Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.

Политика Дипломат обвинил следствие по MH17 в заготовленном ответе В дипломатической среде уверены: Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе, не дожидаясь завершения следствия.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Наука Математика упростила поиск золота Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.

Экономика Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.

Политика WP: адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, после критики в американских СМИ.