Футбол

REGNUMREGNUMИбрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба

Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
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с чего всё началось
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram
 ответил на предложение шведского футболиста «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича принять участие во флешмобе Matrix challenge.
Lenta.ru09:22

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Тарасов повторил трюк Ибрагимовича и бросил вызов братьям Миранчукам

Евро-футбол.ру17:35

«Полная ерунда». Хабиб ответил на вызов Златана

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Тарасов повторил трюк Ибрагимовича и бросил вызов братьям Миранчукам и рэперу T-Killah

Sport24.ru17:17

Златан Ибрагимович запустил челлендж в стиле Нео из фильма «Матрица»

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Бывший муж Бузовой повторил трюк Ибрагимовича

Газета.Ru17:53

Ибрагимович бросил вызов Хабибу Нурмагомедову. ВИДЕО

Sport.ru04:58

Ибрагимович бросил вызов Нурмагомедову и еще двум спортсменам

Матч ТВ03:31
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:02, Вашингтон
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru 13:56
Наука

В пакетированном чае нашли частицы пластика

Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Религия

Православные празднуют Воздвижение креста Господня

REGNUM вчера в 21:14
Происшествия

Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка

Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Политика

Германия передаст России данные о 500 тысячах советских военнопленных

Германия передаст Российскому государственному военному архиву (РГВА) электронные копии документов около полумиллиона советских пленных времен Второй мировой войны, сообщает в пятницу, 27 сентября, «Коммерсант».
МР7.ру 01:00
Путешествия

Федерация рестораторов дала рекомендации турецким коллегам по привлечению туристов из РФ

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров по просьбе турецких коллег поделился в пятницу идеями, как привлечь российских туристов в рестораны и бары за пределами отелей в Турции, в которых действует система all inclusive ("все включено").
ТАСС 17:04
Футбол

Моуринью отказал «Милану» и «Монако». Он хочет вернуться в «Реал»

Бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью отклонил несколько предложений о работе, так как хочет вернуться в «Реал», сообщает Goal.com.
Sports.ru 15:17
Гаджеты

Huawei Mate 30 Pro признан лучшим камерофоном по версии DxOMark

MobiDevices вчера в 06:35
Происшествия

Россиянина задержали в Испании по запросу США

Гражданин России был задержан в испанской Валенсии по запросу США. Об этом сообщили в российском посольстве в Мадриде, передает ТАСС.
Lenta.ru 21:52
Политика

Восемь делегаций покинули ГА ООН во время выступления Венесуэлы

Делегации из восьми стран, включая США и Колумбию, покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
RT на русском 20:19
Армия и оружие

CIT показала свидетельства присутствия наемников «ЧВК Вагнера» в Ливии

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о доказательствах присутствия наемников «ЧВК (частной военной компании) Вагнера» в Ливии, где сейчас идет гражданская война.
Новая газета 07:57
Политика

Роухани поддержал перенос штаб-квартиры ООН из США

Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что Тегеран поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну.
Газета.Ru вчера в 16:17
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Происшествия

Арестованного оренбургского священника лишили опекунства над детьми

РИА Новости 11:13
Экономика

Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США

В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости 13:05
Происшествия

Высокопоставленного полицейского задержали в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии задержали объявленного в федеральный розыск высокопоставленного начальника республиканского управления МВД.
Вести.Ru 08:52
Происшествия

В Москве арестовали исламистов, собиравших деньги для террористов

Девять сторонников запрещенной организации "Исламское государство"*, которые собирали деньги для террористов, были заключены под стражу московским судом, сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Радио Sputnik 05:20
Футбол

Зинедин Зидан: «Все ждут от Азара большего»

Sportbox.RU 21:25
Экономика

В Минсельхозе предложили уничтожать конфискованные сигареты

Минсельхоз РФ предлагает уничтожать конфискованную табачную продукцию, уведомление о начале разработки поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ опубликовано на портале проектов правовых актов.
РИА Новости 09:59
Шоу-бизнес

Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru 18:05
Гаджеты

Новейший смартфон производства КНДР представлен на выставке в Пхеньяне

ТАСС вчера в 10:08
Космос

Источник: запуск телекоммуникационных спутников «Экспресс» отложили

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с российскими связными космическими аппаратами "Экспресс-80" и "Экспресс-103", планировавшийся в 2019 году, перенесен на весну следующего года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:04
Волейбол

Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира

Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 07:22
Политика

Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Политика

Дипломат обвинил следствие по MH17 в заготовленном ответе

В дипломатической среде уверены: Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе, не дожидаясь завершения следствия.
Газета.Ru 17:07
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Наука

Математика упростила поиск золота

Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.
BitCryptoNews вчера в 08:45
Экономика

Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске

АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск 01:06
Политика

WP: адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, после критики в американских СМИ.
ТАСС 20:53
Культура

15 лет назад стартовал сериал «Моя прекрасная няня»

27 сентября 2004 года в России состоялась премьера сериала «Моя прекрасная няня» — адаптации американского ситкома «Няня».
RT на русском 04:15
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Хабиб Нурмагомедов
Российский боец без правил
Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на 19 августа 2019 года занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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