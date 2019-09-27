с чего всё началось

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT. 30-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC.

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Политика Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Лаврова и Трампа Американские СМИ заявили, что Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы американского президента Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова, которая состоялась в 2017 году.

Происшествия В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.

Политика CNN: Курт Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.

Политика Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Происшествия Взрыв на ремонтирующемся судне произошел в южнокорейском порту Ульсан В южнокорейском порту Ульсан, расположенном на юго-востоке страны, произошел взрыв на стоящем на ремонте судне.

Автоспорт Квяту запретили выступить в особом шлеме на Гран-при России Международная автомобильная федерация (FIA) запретила российскому пилоту команды «Торо Россо» Даниилу Квяту выступать на гонке 16-го этапа сезона-2019 «Формулы-1» Гран-при России в Сочи в специально подготовленном шлеме.

Армия и оружие Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.

Кино Человека-паука вернули в киновселенную Marvel Студия Marvel сможет спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке благодаря тому, что компании Disney и Sony заключили сделку.

Политика Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.

Музыка В Сети появилось видео концерта для моржей в Арктике На видеохостинге в интернете появилась запись импровизированного концерта для семейства моржей, сделанная возле Оранских островов архипелага Новая Земля.

Киберспорт Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.

Политика Вашингтон расширил санкции против России Соединенные Штаты ввели еще один пакет санкций против России.

Армия и оружие США возобновили авиаудары по ИГИЛ в Ливии Первый удар пришелся на на юго-запад Ливии, второй и третий были совершены у города Марзук По информации агентства, в прошлом году США провели восемь авиаударов в Ливии.

Общество В России могут запретить курение на балконах Некоторые эксперты посчитали, что под данным запретом имеется в виду курение на балконе, приготовление шашлыков, зажигание свечей, однако для уточнения информации следует дождаться официальных разъяснений МЧС.

Армия и оружие Появилось видео запуска ракеты «Оникс» на Чукотке Минобороны России опубликовало видеозапись первого в истории Тихоокеанского флота запуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.

Авто Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке РФ.

Армия и оружие Для учений в Крым перебазировали авиационный полк Северного флота В Крым прибыл корабельный истребительный авиационный полк Северного флота. Личный состав перебазировался на самолетах МиГ-29К.

Армия и оружие Украинские военные заявили об одном погибшем при обстрелах в Донбассе Украинские силовики заявили, что зафиксировали 24 обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.