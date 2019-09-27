Футбол
ТВ ЦентрХабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT. 30-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC.
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram ответил на предложение шведского футболиста «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича принять участие во флешмобе Matrix challenge.Lenta.ruвчера в 09:22
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Тарасов повторил трюк Ибрагимовича и бросил вызов братьям Миранчукам и рэперу T-Killah
Sport24.ruвчера в 17:17
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Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Кино
Фильм «К звёздам» стартовал в российском прокате: рецензия
Газета Metro 26 сентября в 02:10
Политика
Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Лаврова и Трампа
Американские СМИ заявили, что Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы американского президента Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова, которая состоялась в 2017 году.
Комсомольская правда 00:13
Происшествия
В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе
В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru вчера в 13:56
Политика
Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 16:47
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Происшествия
Взрыв на ремонтирующемся судне произошел в южнокорейском порту Ульсан
В южнокорейском порту Ульсан, расположенном на юго-востоке страны, произошел взрыв на стоящем на ремонте судне.
Известия 00:28
Автоспорт
Квяту запретили выступить в особом шлеме на Гран-при России
Международная автомобильная федерация (FIA) запретила российскому пилоту команды «Торо Россо» Даниилу Квяту выступать на гонке 16-го этапа сезона-2019 «Формулы-1» Гран-при России в Сочи в специально подготовленном шлеме.
News.ru вчера в 06:54
Футбол
Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
RT на русском вчера в 08:56
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.
REGNUM 25 сентября в 08:44
Кино
Человека-паука вернули в киновселенную Marvel
Студия Marvel сможет спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке благодаря тому, что компании Disney и Sony заключили сделку.
Известия вчера в 22:48
Политика
Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Музыка
В Сети появилось видео концерта для моржей в Арктике
На видеохостинге в интернете появилась запись импровизированного концерта для семейства моржей, сделанная возле Оранских островов архипелага Новая Земля.
Российская газета вчера в 05:54
Киберспорт
Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября
Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.
Игромания.ру 26 сентября в 13:38
Политика
Вашингтон расширил санкции против России
Соединенные Штаты ввели еще один пакет санкций против России.
Военное обозрение 26 сентября в 11:47
Армия и оружие
США возобновили авиаудары по ИГИЛ в Ливии
Первый удар пришелся на на юго-запад Ливии, второй и третий были совершены у города Марзук По информации агентства, в прошлом году США провели восемь авиаударов в Ливии.
Национальная служба новостей вчера в 14:14
Общество
В России могут запретить курение на балконах
Некоторые эксперты посчитали, что под данным запретом имеется в виду курение на балконе, приготовление шашлыков, зажигание свечей, однако для уточнения информации следует дождаться официальных разъяснений МЧС.
Онлайн Вологда вчера в 00:39
Космос
Астрофизик рассказал, почему на Луне стоит искать инопланетян
Московский Комсомолец вчера в 11:12
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Минобороны России опубликовало видеозапись первого в истории Тихоокеанского флота запуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
Life.ru вчера в 02:14
Авто
Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке РФ.
Автоновости дня вчера в 06:51
Космос
Открытие NASA: Венера могла бы стать курортом не хуже Таиланда
Комсомольская правда 25 сентября в 12:00
Общество
Девушка написала СМС умершему брату и получила ответ
News.ru вчера в 01:10
Армия и оружие
Для учений в Крым перебазировали авиационный полк Северного флота
В Крым прибыл корабельный истребительный авиационный полк Северного флота. Личный состав перебазировался на самолетах МиГ-29К.
КП - Крым 26 сентября в 03:06
Армия и оружие
Украинские военные заявили об одном погибшем при обстрелах в Донбассе
Украинские силовики заявили, что зафиксировали 24 обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.
RT на русском 01:44
Шоу-бизнес
Танец дочери Иглесиаса и Курниковой вызвал умиление у россиян
Ролик вызвал умиление у пользователей Сети. «Хороший папа», — отметились и россияне в комментариях.
ФАН 26 сентября в 07:58
Политика
Минфин США ввел в санкционный список по Ирану пять китайских компаний
Министерство финансов США включило в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая.
Международная жизнь 26 сентября в 05:13