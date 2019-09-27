Футбол

ТВ ЦентрТВ ЦентрХабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT. 30-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC.
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram
 ответил на предложение шведского футболиста «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича принять участие во флешмобе Matrix challenge.
Lenta.ruвчера в 09:22

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Тарасов повторил трюк Ибрагимовича и бросил вызов братьям Миранчукам

Евро-футбол.рувчера в 17:35

Бывший муж Бузовой повторил трюк Ибрагимовича

Газета.Ruвчера в 17:53

Ибрагимович бросил вызов Нурмагомедову и еще двум спортсменам

Матч ТВвчера в 03:31

Златан Ибрагимович запустил челлендж в стиле Нео из фильма «Матрица»

Чемпионатвчера в 17:00

«Полная ерунда». Хабиб ответил на вызов Златана

Спорт-Экспрессвчера в 07:31

Ибрагимович бросил вызов Хабибу Нурмагомедову. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 04:58

Тарасов повторил трюк Ибрагимовича и бросил вызов братьям Миранчукам и рэперу T-Killah

Sport24.ruвчера в 17:17
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Происшествия

Пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком в Ярославской области

РБК 01:09
Экономика

S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Кино

Фильм «К звёздам» стартовал в российском прокате: рецензия

Газета Metro 26 сентября в 02:10
Политика

Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Лаврова и Трампа

Американские СМИ заявили, что Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы американского президента Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова, которая состоялась в 2017 году.
Комсомольская правда 00:13
Происшествия

В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе

В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Политика

CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru вчера в 13:56
Политика

Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 16:47
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Происшествия

Взрыв на ремонтирующемся судне произошел в южнокорейском порту Ульсан

В южнокорейском порту Ульсан, расположенном на юго-востоке страны, произошел взрыв на стоящем на ремонте судне.
Известия 00:28
Автоспорт

Квяту запретили выступить в особом шлеме на Гран-при России

Международная автомобильная федерация (FIA) запретила российскому пилоту команды «Торо Россо» Даниилу Квяту выступать на гонке 16-го этапа сезона-2019 «Формулы-1» Гран-при России в Сочи в специально подготовленном шлеме.
News.ru вчера в 06:54
Футбол

Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано

RT на русском вчера в 08:56
Армия и оружие

Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М

Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.
REGNUM 25 сентября в 08:44
Кино

Человека-паука вернули в киновселенную Marvel

Студия Marvel сможет спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке благодаря тому, что компании Disney и Sony заключили сделку.
Известия вчера в 22:48
Политика

Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Музыка

В Сети появилось видео концерта для моржей в Арктике

На видеохостинге в интернете появилась запись импровизированного концерта для семейства моржей, сделанная возле Оранских островов архипелага Новая Земля.
Российская газета вчера в 05:54
Киберспорт

Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября

Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.
Игромания.ру 26 сентября в 13:38
Политика

Вашингтон расширил санкции против России

Соединенные Штаты ввели еще один пакет санкций против России.
Военное обозрение 26 сентября в 11:47
Армия и оружие

США возобновили авиаудары по ИГИЛ в Ливии

Первый удар пришелся на на юго-запад Ливии, второй и третий были совершены у города Марзук По информации агентства, в прошлом году США провели восемь авиаударов в Ливии.
Национальная служба новостей вчера в 14:14
Общество

В России могут запретить курение на балконах

Некоторые эксперты посчитали, что под данным запретом имеется в виду курение на балконе, приготовление шашлыков, зажигание свечей, однако для уточнения информации следует дождаться официальных разъяснений МЧС.
Онлайн Вологда вчера в 00:39
Космос

Астрофизик рассказал, почему на Луне стоит искать инопланетян

Московский Комсомолец вчера в 11:12
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Оникс» на Чукотке

Минобороны России опубликовало видеозапись первого в истории Тихоокеанского флота запуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
Life.ru вчера в 02:14
Авто

Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке РФ.
Автоновости дня вчера в 06:51
Космос

Открытие NASA: Венера могла бы стать курортом не хуже Таиланда

Комсомольская правда 25 сентября в 12:00
Общество

Девушка написала СМС умершему брату и получила ответ

News.ru вчера в 01:10
Армия и оружие

Для учений в Крым перебазировали авиационный полк Северного флота

В Крым прибыл корабельный истребительный авиационный полк Северного флота. Личный состав перебазировался на самолетах МиГ-29К.
КП - Крым 26 сентября в 03:06
Армия и оружие

Украинские военные заявили об одном погибшем при обстрелах в Донбассе

Украинские силовики заявили, что зафиксировали 24 обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.
RT на русском 01:44
Шоу-бизнес

Танец дочери Иглесиаса и Курниковой вызвал умиление у россиян

Ролик вызвал умиление у пользователей Сети. «Хороший папа», — отметились и россияне в комментариях.
ФАН 26 сентября в 07:58
Политика

Минфин США ввел в санкционный список по Ирану пять китайских компаний

Министерство финансов США включило в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая.
Международная жизнь 26 сентября в 05:13
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Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на 19 августа 2019 года занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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