Футбол

REGNUMREGNUMИбрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба

Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
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