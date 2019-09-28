Футбол
REGNUMИбрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба
Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
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Тарасов повторил трюк Ибрагимовича и бросил вызов братьям Миранчукам и рэперу T-Killah
Sport24.ru27 сентября в 17:17
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Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Футбол
«Спартак» может возглавить Карпин или Тихонов
Портал «Чемпионат» сообщил о том, что московский «Спартак» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера команды Валерия Карпина или Андрея Тихонова.
Metaratings 16:56
Космос
Илон Маск показал способный доставить 100 человек на Марс корабль
Основатель компании SpaceX Илон Маск представил корабль, способный доставлять грузы и космонавтов на Луну и Марс.
Известия 08:59
Космос
Коммерческий запуск ракеты «Протон» назначили на 9 октября
РИА Новости 27 сентября в 06:06
Космос
В Хабаровском крае рассказали о борьбе с «чёрными лесорубами»
В Хабаровском крае рассказали о борьбе с незаконными вырубками леса, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
RT на русском 16:34
Музыка
Вышел новый клип The Beatles в честь 50-летия альбома Abbey Road
В Сети появился новый клип группы The Beatles, частично снятый в жанре анимации, на песню Here Comes The Sun.
Вечерняя Москва 27 сентября в 09:50
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
Prognozist 08:54
Спорт
Сидорова выиграла золото в прыжках с шестом на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом на соревнованиях в Дохе.
RT на русском 17:30
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян на 1%
Реальные располагаемые доходы россиян вырастут во втором полугодии на 1% в годовом выражении.
Piter.tv 08:41
Кино
В Сети опубликовали новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В трейлере Ширан и Рассел Буффалино планируют убить героя Аль Пачино. Главные роли исполнили Роберт де Ниро и Джо Пеши.
RuNews24.ru 27 сентября в 03:32
Политика
У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Политика
Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.
RT на русском 15:01
Экономика
Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года.
ТАСС 18:19
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Коммерсантъ 17:54
Происшествия
Журналистка обвинила Бориса Джонсона в домогательствах
Журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила премьера Великобритании Бориса Джонсова в домогательствах.
Газета.Ru 15:16
Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов
Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК 17:02
Футбол
Уэльс победил Австралию на Кубке мира по регби
Матч ТВ 06:00
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу вечером вблизи города Злате-Моравце, пилот выжил, сообщает местная газета SME со ссылкой на представителя Минобороны страны Данку Цапакову.
РИА Новости вчера в 18:59
Общество
«Я скорее умру»: пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото
В твиттере набирает популярность пост с фотографией, на которой среди земли, камней и дерева замаскировался леопард.
РИА Новости 16:13
Здоровье
Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца
Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru 26 сентября в 21:22
Политика
Пушков: Зеленского хотят превратить в заложника «невменяемой публики»
Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков считает опасным для Владимира Зеленского разглашение подробностей его телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным — он может стать заложником "невменяемой публики".
Sputnik Эстония 13:30
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» отказалась от теста на отцовство экс-короля Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест для подтверждения отцовства экс-короля Малайзии Мухаммада V. Как пишет Daily Mail, недавно девушке предложили провести соответствующую экспертизу.
Москва 24 вчера в 19:52