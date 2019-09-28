Футбол
REGNUMИбрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба
Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
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Тарасов повторил трюк Ибрагимовича и бросил вызов братьям Миранчукам и рэперу T-Killah
Sport24.ruвчера в 17:17
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Политика
В бундестаге выступили против антироссийских санкций
По информации издания, ограничительные меры в отношении России раскритиковал давний противник антироссийских санкций председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Lenta.ru 03:50
Авто
Электрические вездеходы Bollinger B1 и B2 прибавили сил
Американская компания Bollinger Motors помалкивала целый год, а вчера презентовала предсерийные «бета-прототипы» своих полноприводных электромобилей: внедорожника B1 и пикапа B2, которые должны выйти на рынок в 2020-м.
Драйв вчера в 04:13
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Автоспорт
«Торо Россо» может сменить название
Спорт-Экспресс 04:29
Происшествия
СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:02
Происшествия
Момент взрыва на танкере с россиянами на борту попал на видео
В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие инцидент в южнокорейском порту Ульсан, где в субботу, 28 сентября, прогремел взрыв на борту судна, стоявшего в ремонте.
Вести.Ru 04:05
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН вчера в 19:35
Футбол
«Женька Савин имел два-три миллиона. Но обнулился — тесть всех обманул». Сумасшедшие истории от Алексея Сафонова
Самый коммуникабельный российский агент Алексей Сафонов откупоривает испанское сухое, попутно радуя историями.
Спорт-Экспресс 26 сентября в 17:05
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Коммерсантъ вчера в 09:13
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»
Газета.Ru 26 сентября в 04:02
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Политика
В США обвинили Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским
Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, по всей видимости, "Россия приложила руку" именно к демократу Нэнси Пелоси, которая и раздула скандал вокруг телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 13:32
Автоспорт
Корреа переведен в больницу в Лондоне для проведения операции на ноге
Американский гонщик "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, выступающий за команду Sauber Junior Team, будет переведен в лондонскую больницу для проведения ортопедической операции.
Газета.Ru 03:37
Наука
Обнаружены древнейшие останки микробов возрастом 3,5 миллиарда лет
Исследователи обнаружили микробные останки, возраст которых составил 3,5 миллиарда лет.
Discover24 05:06
Технологии
Суверенный интернет включили на Урале
Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.
Crypto-news вчера в 08:00
Здоровье
В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию
Почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью в России лечат гипертоническую болезнь неправильно, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Происшествия
В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе
В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Политика
Президент Грузии заявила о желании наладить диалог с Россией
Грузия не должна быть замкнутой в себе, поэтому нужно пробовать вести диалог с Россией, заявила президент Саломе Зурабишвили, общаясь с прессой на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Экономика сегодня 03:33
Гаджеты
Xiaomi показала уникальный в своем роде смартфон Mi Mix Alpha
Китайская корпорация Xiaomi представила необычный смартфон Mi MIX Alpha с всесторонним экраном.
МонаВиста 25 сентября в 08:06
Экономика
В России резко выросло число преступлений в IT-сфере
Число преступлений в IT-сфере в 2019 году выросло более чем в полтора раза.
Российская газета вчера в 08:28
Гаджеты
Huawei запустит в России свой видеосервис
В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
РБК 04:01
Автоспорт
Россиянин Шварцман стал чемпионом «Формулы-3»
Коммерсантъ 04:42
Музыка
Танцующих под баян моржей сняли на видео
Мужчина сыграл для моржей вальс «Мой ласковый и нежный зверь», под который животные с удовольствием станцевали.
News.ru 04:57
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A70s с 64-Мп камерой
Samsung Galaxy A70s стал первым смартфоном компании, который получил камеру с модулем Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп.
Astera вчера в 16:40
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Ярославской области
Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Ярославской области в субботу, 28 сентября.
Известия вчера в 23:08
Политика
Эрдоган заявил Трампу о желании купить у США ЗРК Patriot
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил лидеру США Дональду Трампу закупить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.
Известия вчера в 00:36
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.
РБК вчера в 08:06