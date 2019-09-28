Футбол

REGNUMREGNUMИбрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба

Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
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Тарасов принял участие в новом челлендже от Ибрагимовича и бросил вызов бывшим партнерам по «Локомотиву»

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