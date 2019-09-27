Футбол
Life.ruИбрагимович создал новый челлендж и бросил вызов Хабибу
Предложил Ибрагимович повторить свой челлендж футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу, а также российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.
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Происшествия
В Тюменской области арестовали обвиняемую в убийстве младенца няню
Российская газета 03:58
Технологии
«Яндекс.Такси» предложил создать систему проверки водительских прав для стран ЕАЭС
Компания «Яндекс.Такси» предложила создать распределенную систему проверки водительских удостоверений для таксопарков и онлайн-сервисов, которая бы действовала во всех странах, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы сервиса.
РИАМО 04:30
Экономика
На создание российского аналога «Википедии» выделят 1,7 млрд рублей
Согласно проекту, предложенному Дмитрием Медведевым еще в 2016 году, Большая российская энциклопедия будет переведена в электронный вид.
Коммерсантъ вчера в 05:51
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Шоу-бизнес
Вика Цыганова удивила поклонников стройной фигурой в бикини в 55 лет
Поклонники поразились стройности и красоте фигуры 55-летней звезды.
Экономика сегодня 25 сентября в 05:56
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Политика
Ульянов оценил перспективы сокращения Ираном обязательств по СВПД
Четвертый этап по сокращению обязательств Ирана в рамках СВПД, скорее всего, наступит в начале ноября, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
РИА Новости 04:35
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 11:05
Политика
На Украине поддержали введение двойного гражданства, но не с Россией
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что введение двойного гражданства отвечает интересам страны, если это не касается его признания с Россией.
Известия 04:26
Хоккей
«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
RT на русском вчера в 14:53
Происшествия
Пожар в ресторане Набережных Челнов обернулся гибелью подростка
Росбалт вчера в 14:52
Происшествия
В лобовое стекло самолета «Уральских авиалиний» врезалась птица
"Во время выполнения рейса U6-261 Москва-Екатеринбург в лобовое стекло самолета ударилась птица", - подтвердили "Интерфаксу" пресс-службе перевозчика.
Российская газета 04:18
Политика
Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
Внешнеполитическое ведомство Киргизии выразило озабоченность высказываниями российского журналиста Андрея Малахова в адрес жителей республики.
ТАСС 02:09
Шоу-бизнес
Подделка документов: Бывший муж Заворотнюк рассказал об ее аресте
Бывший муж Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков в интервью «Комсомольской правде» рассказал, как артистка едва не получила тюремный срок в США за подделку документов.
Рамблер 01:39
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Экономика
МВФ назвал главные проблемы экономики Украины
"Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.
ТАСС 02:12
Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru 24 сентября в 04:49
Происшествия
В Приморье задержали три шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР
В Приморье задержали три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
РИА Новости 02:49
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина показала поклонникам эротический спектакль
Оксаной Акиньшиной, актрисой из РФ, было опубликовано видео на страничке в «Инстаграме», на котором демонстрируется спектакль с элементами эротики.
Discover24 04:19
Кино
Названа дата премьеры документального фильма о Децле
Культуромания вчера в 08:37
Шоу-бизнес
Лобода рассказала об отношениях с Тиллем из Rammstein
В свежем интервью с Ксенией Собчак Светлана впервые рассказала, что происходит между ней и Тиллем.
Uznayvse.ru вчера в 06:37
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
РБК вчера в 23:00
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 00:07