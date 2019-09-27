Футбол

Life.ruLife.ruИбрагимович создал новый челлендж и бросил вызов Хабибу

Предложил Ибрагимович повторить свой челлендж футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу, а также российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.
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