Футбол
ТВ ЦентрХабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT. 30-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC.
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Тарасов принял участие в новом челлендже от Ибрагимовича и бросил вызов бывшим партнерам по «Локомотиву»
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Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
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В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
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Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
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На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Происшествия
Двое неизвестных избили мужчину в ресторане на северо-западе Москвы
Столичная полиция ищет неизвестных, которые ворвались в ресторан на северо-западе Москвы, устроив там погром и избив мужчину.
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Скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского связали с провалом расследования Мюллера
Министерство иностранных дел России не исключает, что скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского может быть связан с провалом антироссийского расследования Роберта Мюллера.
iReactor 04:51
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
«Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении.
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В планах Кремля значится увольнение губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Газета.Ru 00:47
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов
Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК вчера в 17:02
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Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН
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РБК вчера в 15:01
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Минтруд предупредил о действующих в социальных сетях мошенниках, которые пытаются получить доступ к персональным данным пользователей под предлогом вывода "денежного пособия" в 115 тысяч рублей.
Российская газета 04:30
Футбол
«Спартак» отправил Кононова в отставку
Московский «Спартак» уволил Олега Кононова с поста главного тренера.
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Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
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Футбол
Никола Влашич: «В этом году ЦСКА доминирует и регулярно побеждает»
Спорт-Экспресс вчера в 06:36
Экономика
РУСАЛ отказался от иска к «Юнипро» о расторжении договора на мощности
В ходе судебного заседания новокузнецкий алюминиевый завод РУСАЛа заявил ходатайство о полном отказе от исковых требований к «Юнипро» о расторжении договора о предоставлении мощности (ДПМ).
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Врачи назвали первые симптомы рака печени
Волга-Медиа 00:37