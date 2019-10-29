Футбол
REGNUMИбрагимович заявил, что возвращается в Испанию
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил, что возвращается в Испанию. Об этом он заявил 29 октября в видео, опубликованном Sky Sports.
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Армия и оружие
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.
Происшествия
Полицейский Максидов, свидетель по делу Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился
Полицейский Максидов, проходивший свидетелем по делу фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился.
Футбол
«В игре „Спартака“ уже нет обреченности». Сергей Балахнин – о предстоящем матче Кубка России с «Ростовом»
Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 31 октября и начнется в 19:30 мск.
Политика
У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»
«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
Политика
Началась подготовка к разведению вооружения
После попытаются развести вооружение перед встречей в «трехсторонней контактной группе», которая пройдет 29 октября.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим и клоачным
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей Школы Экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов назвал русский язык убогим, передает РИА "Новости".
Политика
В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры по газу
19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕС.
Политика
Зеленский: Украина стоит на пороге экономического прорыва
Украина стоит на пороге экономического прорыва, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Экономика
Российские инвесторы заинтересовались IPO Saudi Aramco
Ряд российских банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) заинтересовались IPO саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
Политика
Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
Авто
Опубликованы характеристики нового кроссовера Changan CS55 для России
Музыка
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
Наука
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Шоу-бизнес
Рудова подписала петицию о закрытии шоу Малахова
Девушка настроена вполне серьезно — она уже наняла адвоката и требует закрытия передачи, агитируя пользователей Сети подписать петицию об этом.
Армия и оружие
Трамп заявил о ликвидации первого заместителя аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации ближайшего заместителя главаря запрещенной в России террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля
Общество
Число моногородов в России могут сократить почти вдвое
В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170.
Гаджеты
Найден способ поставить Android 10 почти на любой современный смартфон
Команда программных разработчиков phhusson представила решение, позволяющее установить свежую версию Android 10 практически на любой смартфон, работающий на базе Android 8 и 9.
Общество
Министр экономики Германии попал в больницу после падения со сцены
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер споткнулся, когда спускался со сцены после выступления в Дортмунде и упал, в результате чего был госпитализирован.
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.