Футбол

Bethub.orgBethub.orgЗлатан Ибрагимович возвращается в чемпионат Испании

Златан Ибрагимович Контракт шведского нападающего истекает 31 декабря 2019 года и он перейдет в один из испанских клубов уже в это трансферное окно.
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