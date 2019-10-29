Футбол
Bethub.orgЗлатан Ибрагимович возвращается в чемпионат Испании
Златан Ибрагимович Контракт шведского нападающего истекает 31 декабря 2019 года и он перейдет в один из испанских клубов уже в это трансферное окно.
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Политика
Россия, Турция и Иран приветствуют созыв конституционного комитета САР
Старт прямых межсирийских переговоров состоится 30 октября, в среду, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом в Женеве.
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Как отмечается в заявлении, перехватить российскую группу в небе смогли американские F-16, которые отвечали за защиту воздушного пространства Балтики в Литве Самолеты смогли нагнать мощные Су-35 близ северо-восточной границы НАТО.
Политика
В Брюсселе состоялись трехсторонние консультации по газу
Новак заявил, что Министерство энергетики России настроено на более интенсивные и активные переговоры с Украиной по вопросам транзита газа в Европу для того, чтобы разработать наиболее приемлемые правила взаимодействия операторов газотранспортных систем России и Украины.
Политика
Парламент Британии принял во втором чтении проект о досрочных выборах
Палата общин Великобритании приняла во втором чтении законопроект премьер-министра страны Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.
Политика
Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл «Де Графсхап» в Кубке Голландии
«Витесс» победил «Де Графсхап» в матче 1-го раунда Кубка Голландии (2:0). Голами в составе команды Леонида Слуцкого отметились нападающие Уссама Дарфалу и Нуа Дико.
Происшествия
В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил двух школьниц
Происшествия
Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья
Воинская часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры, командиры редко контролировали обстановку, в частности подбор личного состава для дежурств и караулов, говорят оба источника РБК со ссылкой на предварительные результаты работы комиссии.
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Единоборства
Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня
Россиянин отметил, что никогда не дрался с боксером, который был бы такого уровня.
Общество
Профессор-филолог из ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов объяснил свои слова об убогом и «клоачном» русском языке.
Политика
Лавров оценил последствия выхода США из Договора по открытому небу
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал печальной ситуацию, если США выйдут из Договора по открытому небу.
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Футбол
На базе ЦСКА были украдены бутсы у восьми игроков
Как стало известно «Чемпионату», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы.
Шоу-бизнес
Жена Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»
Жена комика Дмитрия Хрусталева стала новой участницей группы «Фабрика», заменив Сашу Савельеву.
Авто
Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети
Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
Религия
ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью
Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
Общество
Москвичей предупредили о гололедице и мокром снеге
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Космос
Скончался академик Николай Анфимов
Сегодня скончался крупный ученый в области аэромеханики и тепловых процессов, организатор работ по космическим технологиям, член РАН Николай Анфимов.
Происшествия
В США легкомоторный самолет упал на жилой дом
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Нью-Джерси, в результате чего два здания загорелись, сообщает телеканал NBC New York.
Здоровье
Врач назвала первые признаки инсульта
Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева и Данила Козловский впервые станут родителями
В семействе востребованных российских актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой в скором времени случится пополнение.
Игры
В Epic Games Store обновился дизайн и функционал
Происшествия