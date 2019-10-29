Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил, что возвращается в Испанию. Об этом он заявил 29 октября в видео, опубликованном Sky Sports.

Ибрагимович заявил, что возвращается в Испанию

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