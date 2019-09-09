Футбол
Sport24.ruВ Швеции установят памятник в честь Ибрагимовича
В Швеции установят памятник в честь форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича. Как сообщает AS, статуя станет подарком футболисту от Ассоциации футбола страны. Ее представят в октябре в Мальме, родном городе Ибрагимовича.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
Политика
В Управделами президента заявили, что Олег Смоленков у них не работал
Олег Смоленков, которого СМИ назвали информатором ЦРУ, эвакуированным из России в 2017 году, в Управделами президента не работал.
Интерфакс 04:20
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Курганской области
После столкновения автомобили загорелись. По предварительным данным, погибли четыре человека: это оба водителя и пассажиры автомобиля Mazda.
РБК 02:20
Шоу-бизнес
Сын Игоря Костолевского Алексей после развода родителей страдал от психических расстройств
Актуальные Новости 03:46
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости 08 сентября в 22:24
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Экономика
ООН сообщила об росте международного туризма на 4% за полугодие
В I полугодии 2019 года число международных туристических поездок в мире выросло на 4% до 671 миллиона, сообщила Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).
Интерфакс вчера в 15:00
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика
Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью
Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Коммерсантъ 03:09
Политика
Украина хочет вернуть еще 113 граждан из России
Украина хочет вернуть еще 113 граждан из России, заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова принадлежащей Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 03:00
Финансы
Займи с собой: реструктуризация для закредитованных станет проще
Банкам разрешили не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается.
Известия вчера в 17:01
Общество
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов
Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.
Российская газета вчера в 23:55
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимое заболевание
Ким Кардашьян в последнее время стала испытывать подозрительные симптомы, явно указывающие на серьёзную болезнь.
Discover24 03:47
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ вчера в 15:36
Армия и оружие
Военные летчики в Сибири и на Урале получили на вооружение Ми-24
Авиационные полки 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирской и Свердловской областях получили на вооружение четыре вертолета Ми-24П.
ТАСС 01:48
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Спорт
Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире
Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.
News.ru 08 сентября в 15:23
Экономика
Суд рассмотрит первое заявление о банкротстве сети «Мосхозторг»
Арбитражный суд Москвы 5 сентября 2019 года принял к рассмотрению заявление о банкротстве ООО «Мозхозторг», управляющего одноименной сетью магазинов хозтоваров.
РБК 04:42
Футбол
Комличенко о возможном переходе: «До зимы буду работать над собой, а дальше будет видно»
Форвард чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко рассказал, что он думает о возможности перехода в другой клуб.
Спорт-Экспресс 01:49
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Авто
Volkswagen презентовал серийный электромобиль ID.3
Компания Volkswagen презентовала электромобиль ID.3, который стал первой серийной машиной с электромотором в истории марки.
Коммерсантъ 03:03
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Экономика
Доход российских компаний от экспорта СПГ за семь месяцев вырос на 75%
Компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - июле 2019 года увеличили доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 75% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. - до $4,961 млрд.
ТАСС 04:19
Футбол
Защитник забил два «сухих листа» в одном матче
Первый гол Джейкобсон забил уже на 5-й минуте матча ударом со штрафного, а последующие два гола на 35-й и 75-й минутах футболист забил прямыми ударами с углового.
Metaratings 03:42
Политика
Путин наградил Куклачёва орденом Почёта
Учёный-полярник Артур Чилингаров и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени.
RT на русском 04:03