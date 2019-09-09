Футбол

Sport24.ruSport24.ruВ Швеции установят памятник в честь Ибрагимовича

В Швеции установят памятник в честь форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича. Как сообщает AS, статуя станет подарком футболисту от Ассоциации футбола страны. Ее представят в октябре в Мальме, родном городе Ибрагимовича.
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В Швеции установят памятник в честь Ибрагимовича

Sport24.ruвчера в 16:15

Ибрагимовичу установят памятник в Швеции

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Ибрагимовичу установят памятник при жизни

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В родном городе Ибрагимовичу поставят статую

Sport.ruвчера в 18:59

В Швеции установят памятник Ибрагимовичу

Матч ТВ01:29

СМИ: футболисту Ибрагимовичу в Швеции установят памятник

ТАССвчера в 23:08
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