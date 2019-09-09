Футбол
Sport24.ruВ Швеции установят памятник в честь Ибрагимовича
В Швеции установят памятник в честь форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича. Как сообщает AS, статуя станет подарком футболисту от Ассоциации футбола страны. Ее представят в октябре в Мальме, родном городе Ибрагимовича.
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Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров порассуждал о выступлении в Самаре певца Димы Билана, появившегося на сцене в нетрезвом виде.
Lenta.ru 00:09
Теннис
Чемпионка юниорского US Open посвятила победу Федереру
Федерер на прошедшем US Open дошёл до четвертьфинала, где проиграл болгарину Григору Димитрову.
Чемпионат 03:07
Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Добиться победы удалось лишь на 89-й минуте, когда единственным голом отметился натурализованный бразильский защитник из ЦСКА Марио Фернандес.
Газета.Ru 02:04
Политика
Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков
Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.
Эхо Москвы 02:03
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости 08 сентября в 17:14
Здоровье
В Приморье выявили новые очаги африканской чумы свиней
ТАСС вчера в 22:00
Футбол
Сборная Германии обыграла Северную Ирландию в матче отбора Евро-2020
Сборная Германии обыграла команду Северной Ирландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:48
Экономика
Глава АвтоВАЗа попросил о «справедливом подходе» к господдержке
После прекращения мер господдержки в 2019 году автомобильный рынок в России сократился на 2,3%, заявил глава АвтоВАЗа, в то время как в прошлом году он вырос на 12,8%. «Рынок, скорее всего, будет несколько ниже, чем он был в 2018 году, а что касается 2020 года, то ситуация на рынке будет в достаточно значительно мере зависеть от мер государственной поддержки», — дал свой прогноз Каракатзанис.
РБК вчера в 16:11
Политика
Косачёв призывает Болгарию «окститься»
В Совфеде обещают решительную защиту по всем линиям членам национального движения «Русофилы» в Болгарии.
REGNUM 01:47
Происшествия
В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка
Российская газета 02:54
Театры
Челябинцев шокировала обнаженная актриса Волковского театра
Очевидцы рассказали, что в начале спектакля актрисы садились на унитаз.
Культуромания 01:48
Общество
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов
Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.
Российская газета вчера в 23:55
Экономика
В Забайкалье пенсионеры получат доплату к пенсии
По инициативе главы региона Александра Осипова, Законодательное собрание приняло закон, согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров составит на будущий год 9829 рублей.
Российская газета 02:44
Шоу-бизнес
Приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова появилось в Сети
В Интернете появилось свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали своим гостям.
Вечерняя Москва 01:04
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Общество
Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату
Более трети россиян (36%) не согласятся на предложение работодателя получать "серую" или "черную" зарплату, показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, который поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:20
Политика
Королева Великобритании утвердила законопроект об отсрочке Brexit
Документ о запрете «жесткого Brexit» обязывает премьер-министра Бориса Джонсона просить об отсрочке выхода Великобритании из Евросюза до 31 января 2020 года, если парламент не одобрит сделку с ЕС.
Новая газета вчера в 14:19
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Авто
Volkswagen выводит на рынок самый дешёвый седан Jetta VA3
Осенью текущего года бюджетный суббренд Volkswagen выведет на рынок самый дешевый седан Jetta VA3.
Новые автомобили вчера в 11:42
Политика
Делегация из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом
По словам председателя Союза журналистов Севастополя Сергея Горбачева, координирующего визит, делегация из США хочет увидеть, как изменился Крым за последние пять лет.
iReactor вчера в 15:06
Общество
Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины
Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.
Политсовет 03:02
Экономика
Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть
Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента.
Российская газета 01:51
Гаджеты
Компания Apple представит новые модели смартфона iPhone
Компания Apple проведет презентацию, на которой ожидается презентация новых моделей смартфона iPhone.
Известия вчера в 21:41
Экономика
Основатель «Alibaba» миллиардер Джек Ма уходит на пенсию
Председатель совета директоров компании розничной торговли «Alibab Group» Джек Ма должен покинуть свой пост 10 сентября.
REGNUM 03:29
Шоу-бизнес
«Смотрятся омерзительно»: Любовь Аксенову раскритиковали за свежие татуировки
Сообщается, что некий Николай Рыбочкин через менеджера специального агенства, специализирующегося на организации досуга, заплатил за вечер в компании Аксёновой 15 тысяч долларов, то есть почти миллион рублей.
7Дней.ру вчера в 18:27