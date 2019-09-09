В Швеции установят памятник в честь форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича. Как сообщает AS, статуя станет подарком футболисту от Ассоциации футбола страны. Ее представят в октябре в Мальме, родном городе Ибрагимовича.

В Швеции установят памятник в честь Ибрагимовича

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