Футбол
ЧемпионатИбрагимовичу установят памятник в Швеции
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович удостоится памятника в Швеции, сообщает AS. По данным источника, заказчиком статуи является Шведская ассоциация футбола. Бронзовый монумент будет установлен в родном городе форварда Мальмё.
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Стало известно, сколько «Эвертон» предлагал «Зениту» за Дзюбу
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