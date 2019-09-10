Футбол

ЧемпионатЧемпионатИбрагимовичу установят памятник в Швеции

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович удостоится памятника в Швеции, сообщает AS. По данным источника, заказчиком статуи является Шведская ассоциация футбола. Бронзовый монумент будет установлен в родном городе форварда Мальмё.
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Мальмё
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