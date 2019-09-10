Футбол
ЧемпионатИбрагимовичу установят памятник в Швеции
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович удостоится памятника в Швеции, сообщает AS. По данным источника, заказчиком статуи является Шведская ассоциация футбола. Бронзовый монумент будет установлен в родном городе форварда Мальмё.
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О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
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Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.
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В Улан-Удэ в «Мегатитане» произошло возгорание
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Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
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Василий Уткин: «Глушаков наехал на Кафельникова. Денис - свинья»
Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, сказанные в адрес известного болельщика красно-белых, теннисиста Евгения Кафельникова.
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Венесуэла начинает масштабные военные учения на границе с Колумбией
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Суд города Сианя приговорил Лин Юаньцзе к смертной казни, а его сообщник Чжао Юйхао получил пожизненный тюремный срок, сообщает ТАСС.
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Авиабилеты подорожали на четверть
Средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
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Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
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