Футбол
ЧемпионатИбрагимовичу установят памятник в Швеции
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович удостоится памятника в Швеции, сообщает AS. По данным источника, заказчиком статуи является Шведская ассоциация футбола. Бронзовый монумент будет установлен в родном городе форварда Мальмё.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 18:14, Вашингтон
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На Кубани возбудили дело о гибели ребенка в детсаду
В Краснодаре после гибели ребенка в детском саду №48, где на детей и воспитателя ясельной группы рухнуло дерево, возбудили уголовное дело.
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Lenta.ru 12:26
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Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
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Минпромторг предложил продать 65,49% акций ЦКБ «Айсберг» «Роснефти»
Минпромторг РФ разработал проект, которым предлагается продать 65,49% акций ЦКБ "Айсберг" - организации по разработке проектов атомных ледоколов - в собственность компании "Современные технологии судостроения" (СТС).
ТАСС 17:05
Футбол
Сборная Нидерландов в гостях разгромила эстонцев
Встреча, прошедшая в понедельник в Таллине, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.
ProstoProSport 16:35
Футбол
Черчесов прокомментировал замены в матче с Казахстаном
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о заменах в матче отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Казахстана (1:0).
Чемпионат 17:37
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Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
РИА Новости 12:06
Экономика
ЦБ заложил сохранение санкций в базовом сценарии на следующие три года
Центробанк России исходит из сохранения западных санкций в отношении РФ в базовом сценарии на 2020–2022 годы.
Газета.Ru 15:59
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Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году
Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
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Премьера фильма о депортации карачаевского народа пройдет в Черкесске
Премьера документального фильма "Приговоренные к забвению" о депортации карачаевского народа во время Великой Отечественной войны пройдет в понедельник в Черкесске.
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Практический каждый пятый россиянин оказался недоволен своей работой.
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МГУ занял первое место среди российских вузов в рейтинге агентства RUR
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ТАСС 06:02
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Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
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Трамп пообещал защитить мигрантов с Багамских островов
Белый дом рассматривает возможность введения временного защитного статуса для мигрантов, которые не могут вернуться в свои страны, пострадавшие от урагана «Дориан».
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Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
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Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Lenta.ru 09:18
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Надежда Савченко стала официально безработной
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Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
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Остальные же модели до начала автосалона уже попадали в интернет.
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Гороскоп может помочь вам узнать, какой ваш счастливый день и какие цифры могут принести вам удачу.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
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Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
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Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
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Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
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По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
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В России могут ввести новый православный выходной
По мнению парламентариев, новый нерабочий праздничный станет «данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества» и подтверждением «особой роли православия в истории России».
Рамблер 08:13
Политика
Трампа заподозрили в давлении на Украину ради поддержки на выборах
Демократы выразили уверенность в том, что и сейчас Трамп продолжает усиливать свое давление на Украину в преддверии предстоящих выборов.
РЕН ТВ 15:02