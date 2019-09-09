Футбол

ЧемпионатЧемпионатИбрагимовичу установят памятник в Швеции

1 фото
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович удостоится памятника в Швеции, сообщает AS. По данным источника, заказчиком статуи является Шведская ассоциация футбола. Бронзовый монумент будет установлен в родном городе форварда Мальмё.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Швеции установят памятник в честь Ибрагимовича

Sport24.ru16:15

Ибрагимовичу установят памятник в Швеции

Чемпионат17:52

Ибрагимовичу установят памятник в Швеции

Спорт-Экспресс18:02

Ибрагимовичу установят памятник при жизни

Евро-футбол.ру16:25

В Швеции установят памятник Златану Ибрагимовичу

ProstoProSport17:52
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 18:14, Вашингтон
Происшествия

На Кубани возбудили дело о гибели ребенка в детсаду

В Краснодаре после гибели ребенка в детском саду №48, где на детей и воспитателя ясельной группы рухнуло дерево, возбудили уголовное дело.
Российская газета 10:18
Общество

Российское пиво призвали не пить из-за низкого качества

Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян.
Lenta.ru 12:26
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Экономика

Минпромторг предложил продать 65,49% акций ЦКБ «Айсберг» «Роснефти»

Минпромторг РФ разработал проект, которым предлагается продать 65,49% акций ЦКБ "Айсберг" - организации по разработке проектов атомных ледоколов - в собственность компании "Современные технологии судостроения" (СТС).
ТАСС 17:05
Футбол

Сборная Нидерландов в гостях разгромила эстонцев

Встреча, прошедшая в понедельник в Таллине, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.
ProstoProSport 16:35
Футбол

Черчесов: сборная России провела матч с Казахстаном на пять баллов

Чемпионат 17:29
Футбол

Черчесов прокомментировал замены в матче с Казахстаном

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о заменах в матче отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Казахстана (1:0).
Чемпионат 17:37
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

РИА Новости 12:06
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru 15:50
Экономика

ЦБ заложил сохранение санкций в базовом сценарии на следующие три года

Центробанк России исходит из сохранения западных санкций в отношении РФ в базовом сценарии на 2020–2022 годы.
Газета.Ru 15:59
Космос

Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году

Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
Discover24 07 сентября в 06:27
Кино

Премьера фильма о депортации карачаевского народа пройдет в Черкесске

Премьера документального фильма "Приговоренные к забвению" о депортации карачаевского народа во время Великой Отечественной войны пройдет в понедельник в Черкесске.
ТАСС вчера в 17:08
Общество

Каждый пятый россиянин оказался недоволен своей работой

Практический каждый пятый россиянин оказался недоволен своей работой.
Наша версия 11:19
Общество

МГУ занял первое место среди российских вузов в рейтинге агентства RUR

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял первую строчку в рейтинге Russian Universities Ranking агентства RUR.
ТАСС 06:02
Экономика

Минимальную цену на сигареты предложили установить в России

Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Политика

Трамп пообещал защитить мигрантов с Багамских островов

Белый дом рассматривает возможность введения временного защитного статуса для мигрантов, которые не могут вернуться в свои страны, пострадавшие от урагана «Дориан».
REGNUM 17:38
Политика

Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Происшествия

Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34

Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Lenta.ru 09:18
Происшествия

Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

REGNUM 01:14
Политика

Надежда Савченко стала официально безработной

Вести.Ru 16:01
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Авто

Audi пополнит Франкфуртский автосалон тридцатью новинками

Остальные же модели до начала автосалона уже попадали в интернет.
CarsWeek.ru 16:31
Общество

Каким знакам Зодиака везёт в лотерею: счастливые дни и цифры

Гороскоп может помочь вам узнать, какой ваш счастливый день и какие цифры могут принести вам удачу.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Политика

Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России

Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Экономика

В России вырастут детские пособия

По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Политика

В России могут ввести новый православный выходной

По мнению парламентариев, новый нерабочий праздничный станет «данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества» и подтверждением «особой роли православия в истории России».
Рамблер 08:13
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Политика

Трампа заподозрили в давлении на Украину ради поддержки на выборах

Демократы выразили уверенность в том, что и сейчас Трамп продолжает усиливать свое давление на Украину в преддверии предстоящих выборов.
РЕН ТВ 15:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мальмё
Город в Швеции
Третий по величине город Швеции. Расположен в самом южном административном регионе Швеции - Сконе и является административным центром регионa. B 19 км от датской столицы Копенгагена, который стоит на противоположном берегу Эресунна. Мальмё и Копенгаген соединены самым длинным мостом Европы - Эресуннским. Является также крупнейшим городом провинции Сконе и культурно-исторического региона Скании. С 1658 по 1664 год был столицей Сконеланд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное