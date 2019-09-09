Футбол
ЧемпионатИбрагимовичу установят памятник в Швеции
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович удостоится памятника в Швеции, сообщает AS. По данным источника, заказчиком статуи является Шведская ассоциация футбола. Бронзовый монумент будет установлен в родном городе форварда Мальмё.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
Здоровье
Более пяти тысяч севастопольцев за неделю сделали прививку от гриппа
В этом году сезонная вакцинация от гриппа началась 2 сентября и продлится, предположительно, до 1 ноября.
Севастополь.ру 09:41
Теннис
Надаль назвал игру российского теннисиста Медведева невероятной
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что российский спортсмен Даниил Медведев продемонстрировал невероятную игру в финале US Open.
iReactor 18:19
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Космос
SpaceX: спутники Starlink могут заработать к лету 2020
Первые спутники Starlink компания запустила в конце мая, и тогда глава компании Илон Маск объявил, что нужно еще шесть запусков, чтобы сеть обеспечила хотя бы частичное покрытие.
Хайтек+ 03:51
Гаджеты
Intel готовит бюджетный мини-компьютер
По данным инсайдера, компания Intel готовит мини-компьютер NUC 8 Rugged.
Astera 13:18
Здоровье
В России откроется первый центр ионной терапии для лечения рака
Первый в России клинический центр лечения рака тяжелыми ионами углерода будет построен в Обнинске, на базе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России (НМИЦ радиологии).
Комсомольская правда 14:56
Политика
Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).
Lenta.ru 19:10
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
Россия и Украина готовят новый обмен заключенными
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала Громадское заявила, что Украина и Россия продолжают переговоры по следующему обмену заключенными или задержанными гражданами.
Znak.com 19:31
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Футбол
Станислав Черчесов: «Знали, что с Казахстаном будет непростой матч»
Спорт-Экспресс 17:15
Общество
В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер
В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
RT на русском 03:14
Политика
Савченко заявила о возможном возвращении на Украину крепостного права
Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила мнение, что Украину ждет возвращение к крепостному праву.
Газета.Ru 18:07
Политика
Газета Le Figaro назвала Киев столицей России
Видео с неправильной геолокацией было опубликовано на сайте издания Французская газета Le Figaro обозначила Киев российским городом.
Аргументы и Факты 02:30
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Космос
Три сценария конца света
В США находится секретная база Зона-51.
SM News 06:40
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ 15:36
Интернет
Браузер Vivaldi выходит на Android
Компания Vivaldi анонсировала выход первой полноценной версии своего фирменного браузера для смартфонов, работающих под управлением ОС Ansroid.
Дни24 12:12
Финансы
Россия осталась без чистого государственного долга
В 2017 году аналитики Sberbank CIB указывали, что Россия может нарастить общий долг на 50% без угрозы финансовой стабильности и тем самым отчасти решить проблему медленного роста.
РБК 17:00
Политика
В посольстве США на Украине заявили о непризнании выборов в Крыму
Посольство США на Украине заявило о непризнании выборов, которые были проведены на территории Крыма.
RT на русском 06:56