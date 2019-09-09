Футбол

Матч ТВМатч ТВВ Швеции установят памятник Ибрагимовичу

Сообщается, что рабочий комитет городского совета в Мальмё определил, что статуя будет установлена на площади между старым стадионом города и новой ареной. Торжественное открытие памятника состоится 8 октября. 37-летний Ибрагимович провел в составе сборной Швеции 116 матчей и забил 62 года.
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