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Коммерсантъ

Идентификацией домохозяйств в России займется ФНС

Идентификацией домохозяйств в России займется ФНС В 2021 году Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Минтрудом, ПФР и Росстатом запустят пилотный проект определения уровня совокупного дохода российских домохозяйств.В источнике
С чего всё началось

В России запустят пилотный проект для выявления нуждающихся семей

Правительство РФ поручило Федеральной налоговой службе, Минтруду, Пенсионному фонду и Росстату провести в 2021 году пилотный проект, который позволит с помощью данных государственных информационных ресурсов определять нуждающиеся семьи и оказывать им адресную поддержку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФНС.
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