Технологии
ИзвестияИдентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу. Это позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), которые сейчас тестируют российские операторы.
Читать в источнике
Оценить197
с чего всё началось
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов — по лицу и голосу. Это позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), которые сейчас тестируют российские операторы.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:30, Вашингтон
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском 22 сентября в 16:11
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 12:52
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Политика
Комиссия Госдумы намерена пригласить на заседание нового посла США
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России намерена пригласить на заседание нового посла США.
RT на русском 02:22
Кино
Новый «Отряд самоубийц» по атмосфере будет отличаться от картины Дэвида Эйра
Сюжет второй части «Отряда самоубийц» рассказывает о новой команде суперзлодеев, подчиняющихся правительственному агенту Аманде Уоллер.
Актуальные Новости вчера в 10:22
Политика
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Авто
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
РБК вчера в 17:00
Политика
Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги
News.ru вчера в 13:57
Происшествия
В Хабаровском крае тигр напал на охотников
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, сообщил «РИА Новости» гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
РБК 03:46
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Политика
Адвокат прокомментировал возможность возвращения Януковича на Украину
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на Украину.
RT на русском 04:23
Армия и оружие
На Украине начались военные учения, которые пройдут по всей стране
На Украине начали военные учения «Казацкая воля-2019». Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Новостной фронт 03:46
Экономика
Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета
В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК вчера в 08:00
Кино
Заключительный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Заключительный сезон сериала «Игра престолов» завоевал награду телеакадемии США «Эмми» как «лучший драматический сериал» года, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 00:12
Политика
На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru вчера в 16:52
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Футбол
ФИФА признала Лионеля Месси лучшим футболистом года
Отмечается, что нападающий и капитан испанского клуба "Барселона" аргентинец Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.
VSE42.RU 01:23
Футбол
Баста: «Дудь и Савин отговаривали от возрождения СКА Ростова. Но для меня это вызов»
Российский рэпер Баста рассказал, как у него появилась идея возродить ростовский футбольный клуб СКА.
Sport24.ru 03:18
Здоровье
Более 700 тыс. москвичей сделали прививки от гриппа
Более 700 тыс. человек в Москве сделали прививки от гриппа с момента старта кампании по вакцинации 4 сентября, сообщается на сайте столичной мэрии.
РБК 01:28
Общество
Для Госдумы арендуют Дом союзов за 777 млн рублей
Осенью 2018 г. о временном переезде депутатов в Дом союзов сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин: предполагалось, что на время реконструкции основного здания там будет зал пленарных заседаний.
Ведомости вчера в 17:35
Происшествия
Дело об убийстве Михаила Круга закрыто
Коммерсантъ вчера в 04:59
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ 22 сентября в 18:10
Происшествия
Пожар на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане потушен
Интерфакс вчера в 19:49
Авто
Россиян предупреждают о грядущем росте цен на автомобили
Управляющие дилерских центров советуют российским покупателям не откладывать приобретение новых машин до 2020 года.
Новые автомобили вчера в 02:51
Шоу-бизнес
Врачей медцентра, где лечится Заворотнюк, ежедневно пытаются подкупить
Анастасия Заворотнюк продолжает проходить лечение в одной из московских клиник. Данные о состоянии здоровья звезды разнятся.
Собеседник вчера в 20:56
Гаджеты
Экран iPhone 11 Pro Max признали лучшим в индустрии
Долгое время специалисты DisplayMate признавали экраны смартфонов Samsung лучшими в индустрии, однако с выходом iPhone X звание смартфонов с лучшими экранами начали получать устройства Samsung и Apple.
iXBT.com 03:40
Здоровье
В Тюмени мальчика не берут в детский сад из-за отказа от Манту
В детском саду № 158 г. Тюмени разгорелся конфликт из-за отказа учреждения принять шестилетнего ребёнка после летних каникул.
Вестник 04:05