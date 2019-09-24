Технологии
ИзвестияИдентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу. Это позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), которые сейчас тестируют российские операторы.
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В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов — по лицу и голосу. Это позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), которые сейчас тестируют российские операторы.Известиявчера в 17:01
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«Ростелеком» начал разработку идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу
Интерфаксвчера в 21:55
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На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
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Крит «ждёт цунами» из-за банкротства туроператора Thomas Cook
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Райкконен рассказал о столкновении с Квятом
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Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
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В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключили контракт с корпорацией Lockheed Martin на строительство 12 кораблей для полетов на Луну.
РЕН ТВ вчера в 21:44
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
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Российская газета вчера в 21:40
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 21 сентября в 19:24
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru вчера в 10:05
Гаджеты
Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли
Компания Facebook сообщила о покупке стартапа CTRL-Labs, который занимается разработкой программного обеспечения, позволяющего людям управлять компьютерами с помощью мозговых импульсов.
РБК вчера в 23:47
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Передвижение на личном автомобиле в столице выгодно, если водитель проезжает на нем не менее 20 тысяч километров в год.
Москва 24 вчера в 08:42
Культура
Сергей Лазарев расплакался на съемках шоу «Секрет на миллион»
Сергей Лазарев с семьей Примечательно, что в воскресенье, 29 сентября, в эфир канала НТВ выйдет сразу два выпуска программы "Секрет на миллион" с Сергеем Лазаревым.
Вокруг ТВ вчера в 03:54
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В России обновили правила расчета транспортного налога
Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Федеральную налоговую службу России, в нашей стране теперь будут по-другому высчитывать транспортный налог.
Тарантас Ньюс вчера в 06:22
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Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
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В сгоревшем ТЦ «Максим» во Владивостоке создан оперативный штаб
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Владивосток-Новости вчера в 21:05
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Российская газета вчера в 07:03
Шоу-бизнес
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Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма вчера в 09:22
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