Экономика
РИА НовостиИдентификацию владельцев электронных кошельков могут упростить
Чтобы снизить негативное влияние принятых решений на граждан и бизнес, участники ассоциации выступили с предложениями по упрощению идентификации владельцев электронных кошельков.
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Эксперты заявили о необходимости расширения способов идентификации электронных кошельков в России
Комсомольская правда02:00
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