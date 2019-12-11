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РИА НовостиИдентификацию владельцев электронных кошельков могут упростить
Чтобы снизить негативное влияние принятых решений на граждан и бизнес, участники ассоциации выступили с предложениями по упрощению идентификации владельцев электронных кошельков.
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Эксперты заявили о необходимости расширения способов идентификации электронных кошельков в России
Комсомольская правда02:00
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