Политика

РБКРБКИдея Бориса Джонсона по Brexit провалилась в парламенте

Ранее Джонсон заявил, что снимет с рассмотрения законопроект о выходе страны из ЕС, если парламент в течение трех дней не поддержит предложенный правительством план действий о Brexit 31 октября. Он также отметил, что если палата общин не одобрит соответствующий билль, страну ждут досрочные выборы.
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Британский парламент дал предварительное одобрение сделке по Brexit

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Правительство отказалось обсуждать соглашение о Brexit

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Джонсон потерпел поражение в парламенте по Brexit

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Британский парламент проголосовал против сделки Джонсона с ЕС

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Парламент Британии провалил сделку Джонсона и ЕС по Brexit

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Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit

Известия15:20

СМИ: правительство Британии подтвердило, что объявит выборы, если ЕС отсрочит Brexit

ТАСС17:47
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В России создадут роботов-помощников для космонавтов на Луне

Технологии для роботов-помощников для космонавтов будут протестированы во время полётов российских автоматических станций на Луну.
News.ru 19 октября в 23:28
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Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана»

Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.
РБК 19:15
Происшествия

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

РИА Новости 19:20
Экономика

Сбербанк зафиксировал рост потребительской уверенности среднего класса

Индекс потребительской уверенности российского среднего класса увеличился в третьем квартале 2019 года с минус 21% до минус 16%, свидетельствуют итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу Сбербанка (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).
РБК 16:15
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Происшествия

Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru 09:27
Армия и оружие

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о прекращении турецкой военной операции в Сирии

Анкара начинала операцию «Источник мира», намереваясь захватить приграничную территорию, занятую курдскими Отрядами самообороны длинной почти 500 и глубиной 30 километров.
Эхо Москвы 19:04
Происшествия

При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека

РИА Новости 17:24
Политика

«Добрый фей» из КВН стал советником секретаря СНБО

Популярный украинский шоумен Сергей Сивохо, в прошлом знаменитый игрок КВН и участник многочисленных юмористических программ на ТВ, назначен на пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Труд вчера в 11:45
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Армия и оружие

Военные США, Британии и Франции вылетели из Сирии в Ирак

Не менее 40 военнослужащих из США, Великобритании и Франции покинули Сирию.
Российская газета 20:07
Кино

Провал «Гемини» с Уиллом Смитом обойдётся студии в $75 млн

Фильм Про 08:24
Футбол

«Бавария» одолела «Олимпиакос» в Лиге чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Олимпиакос" встречался с "Баварией".
Газета.Ru 17:52
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 06:36
Армия и оружие

Минобороны Турции заявило о завершении военной операции в Сирии

9 октября Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских боевиков.
РБК 19:06
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Спорт

Подчуфарова: Наш спорт — шапито, но я не хочу быть грустным клоуном

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировала свое решение выступать за сборную Словении.
Нева Спорт 16:38
Политика

Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии

Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.
Газета.Ru 02:21
Футбол

Сарри: «Ювентус» должен был забивать «Локомотиву» больше голов

Чемпионат 18:14
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Космос

Илон Маск отправил первый твит через спутниковый интернет Starlink

«Отправляю этот твит через спутник Starlink», − написал Маск в Twitter.
Полит.ру 14:32
Футбол

Каштру: «Динамо» не удивило «Шахтёр»

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвёл итог матча, в котором его команда сыграла вничью с загребским "Динамо" — 2:2.
Чемпионат 20:02
Общество

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Политика

Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе

Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
RT на русском 17:25
Космос

Что скрывает «обратная» сторона Плутона?

Результаты раскрыли удивительные особенности рельефа и показали, что «обратная» сторона Плутона и похожа, и отличается от той, что наблюдал во время пролета «New Horizons».
Ин-спейс.ру 13:00
Политика

Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Коммерсантъ вчера в 02:12
Происшествия

Суд отменил приговор въехавшему в переход у метро водителю автобуса

Газета.Ru 08:51
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
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