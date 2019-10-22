Политика
РБКИдея Бориса Джонсона по Brexit провалилась в парламенте
Ранее Джонсон заявил, что снимет с рассмотрения законопроект о выходе страны из ЕС, если парламент в течение трех дней не поддержит предложенный правительством план действий о Brexit 31 октября. Он также отметил, что если палата общин не одобрит соответствующий билль, страну ждут досрочные выборы.
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Космос
В России создадут роботов-помощников для космонавтов на Луне
Технологии для роботов-помощников для космонавтов будут протестированы во время полётов российских автоматических станций на Луну.
News.ru 19 октября в 23:28
Политика
Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана»
Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.
РБК 19:15
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
РИА Новости 19:20
Экономика
Сбербанк зафиксировал рост потребительской уверенности среднего класса
Индекс потребительской уверенности российского среднего класса увеличился в третьем квартале 2019 года с минус 21% до минус 16%, свидетельствуют итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу Сбербанка (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).
РБК 16:15
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru 09:27
Армия и оружие
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о прекращении турецкой военной операции в Сирии
Анкара начинала операцию «Источник мира», намереваясь захватить приграничную территорию, занятую курдскими Отрядами самообороны длинной почти 500 и глубиной 30 километров.
Эхо Москвы 19:04
Происшествия
При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека
РИА Новости 17:24
Политика
«Добрый фей» из КВН стал советником секретаря СНБО
Популярный украинский шоумен Сергей Сивохо, в прошлом знаменитый игрок КВН и участник многочисленных юмористических программ на ТВ, назначен на пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Труд вчера в 11:45
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Армия и оружие
Военные США, Британии и Франции вылетели из Сирии в Ирак
Не менее 40 военнослужащих из США, Великобритании и Франции покинули Сирию.
Российская газета 20:07
Футбол
«Бавария» одолела «Олимпиакос» в Лиге чемпионов
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Олимпиакос" встречался с "Баварией".
Газета.Ru 17:52
Армия и оружие
Минобороны Турции заявило о завершении военной операции в Сирии
9 октября Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских боевиков.
РБК 19:06
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Спорт
Подчуфарова: Наш спорт — шапито, но я не хочу быть грустным клоуном
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировала свое решение выступать за сборную Словении.
Нева Спорт 16:38
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.
Газета.Ru 02:21
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковый интернет Starlink
«Отправляю этот твит через спутник Starlink», − написал Маск в Twitter.
Полит.ру 14:32
Футбол
Каштру: «Динамо» не удивило «Шахтёр»
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвёл итог матча, в котором его команда сыграла вничью с загребским "Динамо" — 2:2.
Чемпионат 20:02
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Политика
Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе
Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
RT на русском 17:25
Космос
Что скрывает «обратная» сторона Плутона?
Результаты раскрыли удивительные особенности рельефа и показали, что «обратная» сторона Плутона и похожа, и отличается от той, что наблюдал во время пролета «New Horizons».
Ин-спейс.ру 13:00
Политика
Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Коммерсантъ вчера в 02:12
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29