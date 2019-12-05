Политика

REGNUMREGNUMИдея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД

Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
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с чего всё началось

Глава МВД выступил против снижения порога «бесплатного» нарушения скорости

В МВД России выступают против возможности снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Интерфакс11:03

Подробнее о событии

Глава МВД выступил против снижения порога «бесплатного» нарушения скорости

Интерфакс11:03

В МВД определились с порогом «бесплатного» превышения скорости

Lenta.ru11:41

Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД

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Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого лимита с 20 до 10 км/ч

Комсомольская правда11:55

В МВД выступили против снижения нештрафуемого лимита скорости

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Глава МВД выступил против штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

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Росбалт11:19
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Владимир Колокольцев
Российский юрист
Российский государственный деятель, юрист. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Генерал полиции Российской Федерации. Начальник Главного управления МВД России по Москве с 24 марта 2011 по 21 мая 2012 годы, начальник Главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 года по 24 марта 2011 года.
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